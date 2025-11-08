曾寶儀拱爸爸再來《夜市王》好偷吃　張啟樂拋妻棄女現身活動少賺十萬

記者葉文正／台北報導

由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今天在台北華山園區起跑，包括金鐘主持人曾寶儀跟金鐘得主張啟樂都到場，曾寶儀提到非常希望爸爸曾志偉再來台灣錄《夜市王》，這次因為好友港節活動出席，導致無法出國。張啟樂則笑說因為醫生預產期算錯，所以女兒提前出生，提到女兒他有太多感動，忍不住哽咽，但提到自己少賺十萬，有點扼腕。

▲第三屆「好友港節」活動大使曾寶儀(左)、港仔台爸張啟樂一起喝奶茶。（圖／記者李毓康攝）

張啟樂提到，今天的活動是一年一度 的好友港節，希望港澳朋友有一個展示平台，讓港澳朋友都能夠在此推廣港澳美食與文化，也是取台灣「好友港覺」的諧音梗。

▲曾寶儀本要出國，因為活動而取消。（圖／記者李毓康攝）

剛主持完戲劇金鐘，曾寶儀笑說自己熱愛的港式餐點太多，喜歡的很多，每天要吃到五餐，包括一定要喝奶茶，雞蛋仔，還有最近迷上叉燒，最近發現香港叉燒更進化了，是用五花肉去烹調，吃下去入口即化。」想到又要流口水。

▲兩人現身活動，張啟樂當爸好開心。（圖／記者李毓康攝）

張啟樂剛當爸爸，今天就拋妻棄女出來工作，張啟樂開心表示：「其實預產期是11月31日，但之前產檢，醫生卻說預產期算錯了，有變1108，因為寶寶有點大，我們還提前去催生，但催不出來，結果老婆吃全餐還要剖腹，要參加活動沒辦法，老婆跟女兒還在醫院。」

張啟樂也說，看到女兒：「感覺真的很神奇，沒想過當爸，這樣的感覺很妙，看到她就哭了，這種感動是親身體驗才知道，台灣少子化，現在台灣生小孩是賺錢的事，老婆說我們吃虧了，因為 1月起生小孩有獎金十萬元。感謝老婆，她懷孕過程很辛苦，昨天我昨天沒睡覺，因為兩個小時一次擠母乳，一次擠半小時，對老婆好是一定要的。」

而曾寶儀也提到，主持金鐘後，本來就想要出國休息，原本不丹有活動我要去參加，但有這個活動，身為資深新住民要率先參加活動，我在台灣已待50年 ，希望把大家串聯在一起。」

而由爸爸曾志偉擔任評審的《夜市王》太多人敲碗第二季，是否也即將到台灣開工，曾寶儀笑說：「這是個好問題，希望他再來，因為我還想在後台吃雞排。」