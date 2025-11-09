金球獎視帝伊卓瑞斯艾巴再陷生死危機！　談判專家對抗柏林地鐵炸彈威脅

記者蕭采薇／台北報導

熱門影集《劫機七小時》（Hijack）自2023年上線以來，掀起全球熱潮，迅速成為Apple TV上最受歡迎的影集之一，不僅在爛番茄拿下90%新鮮認證。主演伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）在劇中化身「談判專家」，扮演一個「不尋常的英雄」角色，在空中與歹徒鬥智鬥勇對峙僵持七小時，以強而有力的氣場和極具魅力的表現獲得影評一致盛讚。

▲《劫持驚魂錄》伊卓瑞斯艾巴。（圖／Apple TV提供）

Apple TV日前正式釋出《劫機七小時》續作《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）首波劇照與前導預告，全新篇章將場景從萬呎高空轉移至德國柏林的地鐵上，將再次引爆驚險刺激的生死危機。

在《劫持驚魂錄》中，緊張劇情全面升級，一列行駛於柏林的地鐵與乘客遭到挾持，當局必須在最短時間採取行動，拯救數百條性命。伊卓瑞斯艾巴所飾演的「山姆」再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。

這部被譽為「一針強心針般刺激」的作品，以「緊湊且張力十足」的劇情，讓觀眾們宛如參與其中，腎上腺素飆升，影評盛讚「節奏明快、令人屏息」，讓人全程緊繃坐立難安。《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）將於2026年1月14日全球上線，首播前兩集，每週三更新一集。