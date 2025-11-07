樂天女孩2026海選啟動！　去年冠軍談到甘苦直接落淚

記者葉文正／台北報導



樂天桃猿宣布啟動《樂天女孩2026年度徵選》，海選活動睽違兩年再度登場。本次徵選將以舞蹈表演、才藝展示與面試問答三階段進行，並從書面初審、現場海選、節目實境錄製一路角逐到最終決選；錄取者將正式加入 Rakuten Girls，投入賽事應援與節目錄製。上一屆選秀冠軍禹菡也為未來學妹們打氣，直言：「盡力展現自己，也要有正向的能量，相信妳自己的無限可能！」

▲樂天女孩上屆海選名單，中間白衣為禹菡。（圖／樂天桃猿）



回憶參賽起點，禹菡笑說靈感源自粉絲的鼓勵。某次直播時，有觀眾對她說：「菡菡有沒有考慮去徵選啦啦隊？妳的個性跟笑容真的很適合。」當時她對啦啦隊產業仍不熟悉，但想嘗試看看。她也分享有趣插曲：「2023年的時候，富邦跟樂天都在徵選，富邦的截止時間是1月30日，我就記成是月底，沒想到1月有31號！所以我就剛好錯過報名，後來想想可能是老天爺的安排。」

▲樂天女孩沈珈妤。（圖／樂天桃猿）



談到選秀的準備過程，禹菡直言，自己並非科班舞者，靠的是節奏感與完整度來取分。「當我知道進入決賽的時候，跳舞可能分數不會太高，因此加分題就非常重要！之後的加分題就取樣女孩單曲〈Rise up〉這首歌，加入我拿手的自彈自唱跟一點創作。」奪下狀元當下，她形容心情「在台上直接落下淚水，有一種如釋重負的感覺，也第一次覺得有學吉他真是太好了。」

▲樂天女孩年度徵選開始。（圖／樂天桃猿）



加入 Rakuten Girls 後，禹菡感受到自己真的站上夢想舞台。「當我看著許多粉絲會為了我參加場外活動或者商演的時候，也有粉絲自製做燈牌或是扇子，這個時候就會感到很幸福。」同樣從選秀中脫穎而出的沈珈妤也分享心法：「對於自己想追求的事物，都該秉持著一個努力且要具有『韌性』的態度。努力不一定會被看到，但是不努力一定不會被看到。另外，也要有一個愛挑戰自己、熱愛學習的心。」



至於想報名的女孩該如何準備？兩位學姐給出關鍵意見。沈珈妤說：「笑容、自信，以及對這個職業抱持的熱情。」禹菡則提醒：「在龐大的基數下競爭是十分辛苦的，但盡力展現自己，也要有正向的能量。」她也強調「個人特質」和「陽光的形象」，並說：「我一直相信正能量和真誠的笑容，是啦啦隊最重要的特質。啦啦隊不只是表演，更是把快樂和能量傳遞給大家的人。有試就有機會！如果沒有踏出第一步，就永遠不知道自己能走到哪裡。勇敢去報名、去嘗試，妳會發現舞台比想像中更值得！」



樂天女孩徵選即日起至 2025/12/31（三）23:59 截止，年滿 18 歲、熱愛棒球、表演、個性活潑外向者皆可報名，準備書面資料＋自我介紹＆舞蹈影片，具舞蹈、主持或社群經營經驗者尤佳。今年加入「實境秀節目錄製」階段，從初選到決選全面升級。