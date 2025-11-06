夢多暴怒開砲杜力！ 「工作遲到1小時」惹怒他：臭美國人藉口很多

記者王靖淳／綜合報導

日籍藝人夢多（大谷主水）今（6）日罕見在IG動怒發文，並將砲火對準好友杜力，透露對方工作遲到，讓他相當不爽：「這個美國人藉口很多。」

▲▼夢多抱怨杜力工作遲到。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）

[廣告]請繼續往下閱讀...

夢多透露與杜力相約下午兩點要錄製節目，沒想到他在現場等到兩點半，對方竟還沒現身。更讓夢多暴怒的是，工作人員在致電杜力後，對方不但人還在家，甚至還一頭霧水地反問「幹嘛。」讓他當場氣炸痛斥：「WTF？工作欸！」夢多更忍不住向鏡頭大吐苦水，預言杜力到現場會一定會裝沒事，為此他直呼：「杜力先生還有經紀人，你們兩個到底幹什麼，我超不爽的喔。」

▲▼夢多不爽杜力工作遲到。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）

沒想到，在遲到了整整一個小時後，杜力才終於姍姍來遲。面對夢多的質問，杜力竟絲毫沒有一句道歉，反而還理直氣壯地回嗆：「因為我不想見你啊怎樣」，讓夢多當場傻眼。夢多接著追問杜力到底在家裡磨蹭什麼，結果他竟語出驚人地自爆：「打手槍怎樣」，直接還大開黃腔，還表示因為「噴不出來，我老了」，才會耽誤了時間。為此夢多忍不住再次在文中抱怨：「我很不爽，這個美國人藉口很多。」