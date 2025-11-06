歐陽妮妮杭州家首曝光…客廳擺6張沙發　「想生3個」張書豪秒拒絕

記者黃庠棻／台北報導

藝人歐陽妮妮去年與張書豪結婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」出生，並於4月宣布一家三口遷居大陸杭州，打算逐步復出當地的工作。近日，一家三口一起登上陸綜《亂室英雄》並首度公開夫妻倆在杭州家的內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全都驚呆了。

▲歐陽妮妮、張書豪杭州家首曝光。（圖／翻攝自微博）

歐陽妮妮在社群網站宣布「移居杭州」的消息曝光後，張書豪也透過經紀人回應《ETtoday星光雲》對方強調「他們沒有搬家喔，還是兩邊跑」。近日，夫妻倆登上陸綜《亂室英雄》，請來專業的整理人員為一家三口整理家裡。

首度曝光杭州家，歐陽妮妮邀請主持人們一同走進客廳，雖然空間相當大，但正中間就擺了一個寶寶的活動區域，看得出目前夫妻倆的生活都已小孩為主，妹妹歐陽娜娜得知她的家裡沒有沙發後，立刻下訂6張單人沙發送到家中，言談之中都透露了姐妹情深。

不僅如此，歐陽妮妮在生了兒子「睦睦」之後，也透露自已內心其實想要3個小孩，像自己家裡一樣有手足的陪伴，但是老公張書豪卻與她不同調。凡事都親力親為帶小孩的張書豪則堅持一個就好，面對歐陽妮妮撒嬌「想生3個」，他則是巧妙地迴避、婉拒。

