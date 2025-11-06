ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃小愛泡溫泉激吻男友放閃！
「5個重點」讓愛情長久不衰
被問薛仕凌閃兵！黃迪揚妙回
身分證「曾被登記為奴」81歲翻身拿金鐘！葉輝龍淚：太太跟我吃很多苦

圖文／鏡週刊

沒有名字的鐵牛2／身分證曾被登記是奴隸　為翻身拚命加班被稱為鐵牛

▲除了古裝劇，台視近年來製作的幾檔光復初期與50、60年代的時代劇，布景與道具也都由葉輝龍包辦。

葉輝龍說的以前是他的青少年時期，1945年他出生在苗栗縣後龍鎮，那年代從事木工、土水或是水電，幾乎都是因為家境貧困去當學徒。

「我們家窮到沒有湯匙，要去跟人家借。」葉輝龍是長子，阿公、爸爸都愛賭，賭光祖傳的幾分田地。別人收成農作物，他只能跟在後面撿剩餘的稻穗、花生、番薯，「三頓攏吃番薯籤粥，米嘸幾粒，番薯籤擱是曬乾ㄟ。」

不想一輩子就嘸效去，偷跑逃脫為奴為婢的命

「我身分證還曾被登記是奴隸！以前人來做戶口調查，我媽媽說我是長工。」說起這件事，葉輝龍還有些生氣，那是差點成真的一場誤會。幼時姊姊早早出嫁、弟妹年紀還小，葉輝龍小學念到五年級，父親要送他到有錢人家做童工，他想著這樣一輩子就「嘸效去啊」，決心偷跑。步行近10公里，搭上慢車南下台中，這才逃脫為奴為婢的命。

「從小我就在想，有機會我就是要賺錢。」葉輝龍腦筋動很快，彼時汽車尚未普及，他想學修車當黑手，但因無人介紹沒能如願，只能進入翻砂鑄造廠當學徒，因個性認真，連洗碗都比別人洗得更乾淨，竟每天被老闆娘指名洗碗，洗了4個月，遇上過年，他連夜打包回家。

後來透過鄰里介紹，他北上三重轉當木工學徒，學做外銷韓國的珠寶箱、屏風，1年後回鄉拜了擅長蓋廟宇的七旬老師傅為師。年僅14歲已有基本功，且勤快又聽話，「古早師父都會藏步，我比別人認真，還會幫師父洗內衣褲，他會甘心，教我都不會藏。」3年4個月後出師。

沒有名字的鐵牛2／身分證曾被登記是奴隸　為翻身拚命加班被稱為鐵牛

▲台視戲劇節目的古代布景與道具都由葉輝龍製作或修繕。

60年代台視開播帶動家電產業發展，有箱子的電視大流行，剛退伍的葉輝龍憑著一手功夫進廠當師傅，「我可以設計、幫忙做樣品，一般人一天35元至40元，我吃住都在工廠，1個月領4千元。」他是真的很拚，「發薪水那天其他人會請假出去玩，有的人會賭，人家揪我我都不要，我繼續工作，還加班，大家都叫我『鐵牛』。」走進電視台是因親戚在中視當木工廠長，請他過去幫忙，後來他轉戰台視待了3年，期間結婚生子，想賺大錢的雄心壯志燃起，為了創業選擇離開。

絕對不碰菸酒賭，靠自己雙手的力量才會有錢

年輕時葉輝龍總想要幹一番大事業，堅持不碰不熟的東西，專注在跟「木」相關的行業。「我比較躁性，創業半年如果還只能度三餐我就不要，開過家具行、工廠、做吉他，都沒有賠錢。」而立之年他轉戰工地做起裝潢，終於讓他賺到第一桶金，但也可以說是全家都撩下去的共同勞力所得。

沒有名字的鐵牛2／身分證曾被登記是奴隸　為翻身拚命加班被稱為鐵牛

▲葉輝龍25歲與妻子葉朱色結婚，早年一起在工地做裝潢，日子過得很辛苦。（葉輝龍提供）

「我太太跟著我，吃了很多苦，不可以對不起她。」葉輝龍外在看來跟實木一般沉穩、堅硬，但沒有男兒有淚不輕彈的禁忌，次次提妻子次次眼眶紅。他的妻子葉朱色回憶那幾年是真的苦，「剛結婚的時候沒錢，都要晚一點去菜市場，買沒那麼新鮮的菜跟肉。他很努力，天袂光就去剪木板。現在他也是很認真，趕工的時候透早1、2點去公司。會煩惱他的身體啊。」

那時葉輝龍當工頭，帶著水電、土水師傅，一個工地裡同時4、5個案子在做，舊時做工的人交際常常離不開菸、酒、賭，葉輝龍不願步入父親後塵，「我會買給師傅他們吃、喝，但自己絕對不碰。」好奇問他會不會買公益彩券，葉輝龍抿緊嘴唇搖頭，嚴肅說道：「靠自己雙手的力量才會有錢。」

3個孩子小時候都跟在父母身邊，工地危險，難免受傷，葉輝龍也會心疼，但對待孩子，他傳統、寡言，只會用其他方式安慰，「我們以前會吃很好的餐廳，吃到孩子不想去。」其實也是因為夫妻二人太忙，根本沒時間煮飯。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


更多鏡週刊報導
沒有名字的鐵牛3／每天一早6點開工　下班後晚上6點就睡覺
沒有名字的鐵牛4／老頑童將「死人骨頭」放進棺木　一雙巧手卻在字幕上沒有名字

ETtoday星光雲

