「全球巨星」陳孟賢玩遊戲「落漆」 一腳踢飛藍白拖笑果十足

記者葉文正／台北報導

公視台語台家庭綜藝節目《光榮島轉來PLUS》，節目主打「全台語家庭參賽 × 夜市遊戲挑戰」，首創把夜市遊戲搬進攝影棚，由夫妻檔白家綺與吳東諺首度攜手主持，每集邀請四組家庭參加挑戰，成功就有機會抱回「幸福禮」！

▲陳孟賢(右二)挑戰遊戲「軟跤一步踢」。（圖／公視台語台提供）

近期發行個人首張台語專輯的「全球巨星」歌手陳孟賢，最新一集帶著媽媽「彩蓮姐」和哥哥陳昭瑋一起上節目挑戰。節目主持人吳東諺調侃陳孟賢的專輯叫《全球巨星》真的沒在謙虛，陳孟賢自信表示：「當然囉，因為我是全小琉球最紅的歌星！」哥哥陳昭瑋聞言也不甘示弱：「小琉球還有我一顆星！」陳孟賢立刻反擊「我是巨星，他是『落屎星』」兩人鬥嘴讓全場笑歪，連媽媽也笑到拍手叫好！

▲《光榮島轉來PLUS》歌手陳孟賢率媽媽「彩蓮姐」及哥哥陳昭瑋挑戰任務「軟跤一步踢」。（圖／公視台語台提供）

兩個兒子都這麼會唱愛唱，主持人吳東諺好奇詢問彩蓮姐：「他們是不是從小就愛搶麥克風？」彩蓮姐表示以前都是大兒子昭瑋陪她去唱KTV，陳孟賢反而都不開金口，直到國中才雄雄發現他會唱歌，「如果他國小會唱歌，我絕對讓他去練歌！」自己的兒子自己誇，彩蓮姐分析哥哥昭瑋台語歌唱得好，孟賢則是華語歌唱得好，頗有她年輕時的風采。陳孟賢聽出媽媽言外之意：「好的都像她，都是她的功勞啦！」同為媽媽的主持人白家綺也認同幫腔：「沒說錯啊，你們就是媽媽生的，要好好感謝媽媽！」

一家人好感情來自於個性樂觀，就連生老病死的人生難關也能樂觀面對，陳昭瑋現場爆料有關媽媽的往事：「有些人老公過世到對年都還沒走出來，我媽一下午就走出來了」。陳孟賢回憶父親離世前半年變成植物人臥床，最受煎熬的媽媽依然相當堅強，還鼓勵兩兄弟放下讓爸爸早登極樂，讓陳孟賢領悟到：「我們在人世間的人，也要過得快樂，生活才能繼續。」

陳孟賢與家人挑戰的任務「軟跤一步踢」，是要將藍白拖踢進指定的位置。母子三人特地為此在家特訓練習，媽媽腳感最好所以安排當主力，一踢之下果然拔得頭籌順利搶分；關鍵時刻輪到陳孟賢上場時卻「落漆」，一個踉蹌差點摔倒，讓白家綺忍不住虧他「太愛演」，最後一腳甚至把藍白拖踢進觀眾席，令現場觀眾哄堂大笑、笑果十足。輪到民眾挑戰，身穿橘色制服陳孟賢鐵粉上台挑戰，吳東諺福利大放送：「如果挑戰成功，就加碼一個『愛的抱抱」」，把現場氣氛瞬間推至最高點，究竟這位陳孟賢的鐵粉是否能夠挑戰成功？