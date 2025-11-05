ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃明志延扣7天變6天！關鍵原因曝
你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」
王子道歉不夠！葛斯齊緊咬「西洋出軌團」
許瑞奇挑戰變裝皇后問鼎金馬影帝！　改編真實故事⋯失智母誤認：我女兒

記者蕭采薇／台北報導

榮獲第62屆金馬獎「最佳男主角」與「最佳造型設計」雙料提名的感人鉅作《好孩子》，改編自新加坡知名變裝皇后阿真（Sammi Zhen）的真實人生故事。導演王國燊與男主角許瑞奇日前旋風訪港出席電影節，映後全場報以如雷掌聲，現場氣氛溫馨感人。許瑞奇表示：「《好孩子》很適合帶爸媽一起看，看完之後你們會重新思考『好孩子』的定義。很多話不必多說，電影會幫你說完，之後就好好孝順他們就可以了。」

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，不僅挑戰外型轉變，更展現層次豐富的情感演技。（圖／甲上提供）

《好孩子》獲選為大阪亞洲電影節閉幕片及香港亞洲電影節「影迷別注單元」，並在新加坡締造絕佳口碑，感動無數觀眾。電影由《男兒王》導演王國燊執導、編劇，集結首度入圍便強勢問鼎金馬影帝的實力派演員許瑞奇，及曾以《花路阿珠媽》獲金馬影后提名的洪慧芳領銜主演，將於12月5日全台感動獻映。

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

導演王國燊曾憑電影《男兒王》獲得金馬獎入圍肯定，在最新編導作品《好孩子》中，他慧眼相中勇奪《紅星大獎2023》最佳男主角的許瑞奇，擔綱片中妖艷多變、幽默善良的變裝皇后「阿好」，而《好孩子》的靈感源於新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實人生。

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

▲許瑞奇憑《好孩子》首度入圍金馬獎最佳男主角。（圖／甲上提供）

阿真的變裝人生自1999年開啟，他的故事多次登上媒體版面，成為多元文化的象徵人物。2018年，導演王國燊在籌備《男兒王》時與阿真相識，深受他面對歧視與家庭困境的勇氣感動。當得知阿真的母親罹患失智症後，導演被他的一句話深深觸動：「也許照顧她這件事，本來就應該是我來做，因為我最懂被人歧視的感覺。」這句話，成為《好孩子》的創作起點。

電影講述離家多年的變裝皇后阿好（許瑞奇 飾）得知母親菊花嫂（洪慧芳 飾）罹患失智症，決定回家照料。某晚表演結束後忘了卸妝的阿好被母親誤認為陌生女子，情急之下他謊稱自己是母親的「女兒」，母親竟信以為真。

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

▲洪慧芳（中）在《好孩子》片中攜手許瑞奇（右）詮釋動人母子情。（圖／甲上提供）

這場意外的誤會，讓兩人重新學習如何面對彼此，在一次次的互動中逐漸修補多年心結。這是一段關於愛、接納與和解的故事。阿好透過角色交換重新找到自己，也重新學會如何成為一個「好孩子」。

導演王國燊以細膩筆觸勾勒出家庭與身份認同的複雜情感，他分享：「《好孩子》的核心在於探討『家』這個深刻又難以捉摸的概念。家不僅是物理空間，更是記憶、愛與恨以及歸屬感的交匯點。我希望這部電影能與觀眾產生共鳴，除了反思記憶如何塑造我們，也能感受到愛的力量如何跨越障礙。更重要的是，即使在面對失去或歧視時，我們仍能找到不亢不卑的力量。」

▲許瑞奇在《好孩子》飾演變裝皇后，和洪慧芳在一次次的互動中逐漸修補多年心結。（圖／甲上提供）

▲許瑞奇憑《好孩子》首度入圍金馬獎最佳男主角。（圖／甲上提供）

許瑞奇憑《好孩子》首度入圍金馬獎最佳男主角，飾演變裝皇后一角不僅挑戰外型轉變，更展現層次豐富的情感演技。除許瑞奇外，曾以《花路阿珠媽》入圍金馬影后的洪慧芳，再次以溫柔而堅韌的演出令人動容，兩人詮釋出母子間的深沉羈絆與渾然天成的溫情互動。《好孩子》將於12月5日全台感動上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

 

李連杰遭傳「換最帥武僧心臟」　裸上身拍片自清：人言可畏

