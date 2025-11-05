快訊／資深港星林尚武驚傳病逝！　享壽75歲…曾演《射鵰》丘處機

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深男星林尚武昨日（4）驚傳心臟病發逝世，享壽75歲。他過去演出無數舞台劇、電影、電視劇，曾在金庸劇《射鵰英雄傳》扮演「丘處機」，1994年罹患鼻咽癌，積極抗癌20年，曾獲頒「十大再生勇士」。

▲曾演過《射鵰英雄傳》丘處機！香港資深男星林尚武驚傳心臟病發逝世，享壽75歲。（圖／翻攝自微博）

林尚武從香港浸會學院（浸會大學前身）畢業後，加入香港話劇團，1989年進入TVB電視台，首部劇集《燃燒歲月》扮演太監御廚「蒲公公」，短短7年演出40。其後演出多部經典港劇，包括1994年版《射雕英雄傳》的「丘處機」，以及在《壹號皇庭》系列中擔任主控官等角色，深受觀眾喜愛，直到1996年離開電視台。

▲林尚武曾演經典港劇《壹號皇庭》。（圖／翻攝自微博）

而林尚武離開電視台前，於1994年被診斷出罹患鼻咽癌，與病魔抗爭超過20年。他積極抗癌病情獲得控制，2017年曾在慈善活動現身，當時身形消瘦並佩戴助聽器，透露癌症治療對他的生活造成了影響，特別是頸神經受損，使他在語言表達上遇到困難。而他便投入於寫作、作曲、填詞等工作，保持積極樂觀的心態。

林尚武2004年曾因感冒細菌侵入導致右耳失聰，以及2009年發生嚴重偏頭痛，不得不解散自己創立的「如林服務社」劇團。他2013年獲頒「十大再生勇士」傑出生命獎，並持續在社群網站分享詩詞作品，其勇敢抗病的故事激勵許多人。

▲林尚武罹患鼻咽癌，抗癌長達20年，曾獲頒「十大再生勇士」。（圖／翻攝自微博）