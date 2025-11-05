《全明星》黃沐妍爆懷孕！戴婚戒摸「明顯凸肚」被拍跟男友飛離台灣

圖文／CTWANT

酷愛運動跑步的「小豬」黃沐妍曾砸下200萬元，跟4位朋友合夥開設皮拉提斯教室「ROVA PILATES」，直接把興趣變成事業，而事業多元進行的她，感情也有好的發展；時報周刊CTWANT直擊她與男友甜蜜前往美國，讓人驚訝的是運動強度極高的她，竟然有一顆頗為明顯的肚子，她還不時用手撫摸並觀看側身狀況，看似「愛的結晶」已悄悄報到。

上月30日中午，黃沐妍男友先一步走出女方購置的家，接著開車回來接女方，黃沐妍上車時臉上滿是笑容，看來心情相當好。12點20分，2人驅車到了台北市內湖區一家餐廳外停放，黃沐妍一下車便小跑步到餐廳，而男友則是在車邊閒晃並抽菸解癮後，才將車停到附近的大樓停車場，隨後才到餐廳。當天，小倆口與友人一同午餐並幫友人慶生。

下午2點多，男友先離開餐廳去取車，而黃沐妍稍後才與男友人一起出來，兩人在門口擁抱道別。接下來，黃沐妍搭著男友的車抵達另一棟商業大樓，疑似去咖啡廳會友，而男的則是開著車回到女方家。本刊也發現，2人手上男左女右戴著同款戒指，不知關係是否已經前進到下一階段，更令人感到驚訝的是，黃沐妍肚皮竟明顯隆起，若要說是吃太飽也不太像，更何況她是個高強度運動練跑的人，通常不會有這麼大顆的肚子，也令人好奇是不是雙喜臨門。

晚間7點22分，黃沐妍搭乘多元計程車回家。1個小時後，小倆口出門搭乘機場接送車直奔桃園機場第二航廈。辦理好報到手續後，男的拿著隨身行李，女的兩手空空，於10點13分進入管制區。稍早等待電梯時，黃沐妍出現了相當引人遐想的動作：她對著電梯的鏡面反光面邊照邊觀察，手摸著肚皮並轉側身看看腹部隆起的變化，還露出十分俏皮的表情。顯然，除了手戴婚戒之外，似乎已有了要當媽媽的好消息。不過比較特別的是，她這趟去美國紐約是要跑馬拉松，如果真要帶著孕肚上場，也只有勇猛兩字形容。

對於是否結婚懷孕雙喜臨門，人在美國參加馬拉松的黃沐妍表示：「謝謝關心，有好消息一定會跟大家分享。」

延伸閱讀

