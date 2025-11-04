9歲葉子綺入圍金馬女配角！　親揭最大挑戰：小屁孩很難演

▲ 馬士媛(右)和葉子綺(左)雙雙入圍金馬獎最佳新人、最佳女配角獎。（圖／POP Radio提供）



記者翁子涵／台北報導

獲第62屆金馬獎9項入圍，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》，上映後引起熱烈好評，導演鄒時擎與演員馬士媛、葉子綺分別接受POP Radio《POP最正點》林書煒、《POP有夠靚》吳怡霈專訪，暢談拍片幕後點滴。有著豐富拍戲經驗的9歲童星葉子綺以自然演技擄獲眾人目光，被問到拍攝時遇到最大的挑戰？她羞回：「講話要有點小屁孩的感覺。」稚氣中又帶著專業的回答，讓鄒時擎笑喊：「她才是前輩！」

▲ 馬士媛和葉子綺接受專訪。（圖／POP Radio提供）



由於電影多在夜市取景，鄒時擎回憶，一場堪稱「大魔王等級」的壽宴戲拍攝難度極高，而最大的幕後功臣正是她的媽媽，不僅幫忙找臨演、借場地，甚至親自上陣客串，「圓桌上很多婆婆媽媽都是她的朋友。」鄒時擎笑說，這場戲完全沒彩排，只告訴大家來吃飯就好，沒想到正式開拍後，所有人情緒都被感染，現場哭成一片。林書煒問葉子綺當下會不會緊張？她淡定回：「不會啊！就負責吃而已」，沉穩表現連大人都佩服。



談起演員的亮眼表現，鄒時擎讚賞葉子綺眼神純淨、對鏡頭掌握度佳，林書煒好奇是否有什麼秘訣？葉子綺透露，自己會在家練習腳本、演一次給媽媽看；首次登上大銀幕的馬士媛，則是鄒時擎在IG上挖到的「寶藏」，「當時我一看到照片就直覺是她了」。馬士媛接受吳怡霈專訪時分享，除了在家不斷練習肢體和表情，「我還告訴自己要把漂亮的一面放掉」，片中具爆發力的演出，也讓她獲金馬獎最佳新人的入圍肯定。



隨著金馬典禮臨近，鄒時擎感性說，雖然在國際影展屢獲好評，但回到台灣首映仍是最緊張的一刻，「能被台灣觀眾肯定，對我來說才是真的肯定。」她也直言，最想在金馬獎奪下「最佳影片」，因為這是整個團隊的榮耀；葉子綺則笑說，能拿到金馬門票已經很開心，雖然還沒準備得獎感言，「但希望大家都能喜歡這部電影！」

