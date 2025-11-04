周杰倫澳洲街頭被偶遇！幫昆凌拍美照...「手上這一支」成亮點

▲周杰倫和昆凌（左圖）在雪梨街頭被偶遇，他隨後也在IG分享當天的照片（左）。（翻攝小紅書、周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

天王周杰倫與妻子昆凌育有3名子女，一家人經常往返台灣、澳洲兩地。近日有網友在雪梨街頭偶遇周杰倫夫婦，他們在美麗的藍花楹樹下散步，周杰倫還拿起手機幫老婆拍照，網友被他手上的新手機吸引，引發話題。

一名網友日前在小紅書發文，透露在雪梨Paddington遇到周杰倫夫妻。從照片中可見，周杰倫身穿黑色外套、毛帽與墨鏡，昆凌則穿灰色長上衣、黑色外套與球鞋。正值藍花楹（Jacaranda）盛開季節，整條街鋪滿紫色花瓣，周杰倫夫妻漫步在滿地紫花的道路上，浪漫又唯美。周杰倫還拿起手上的橘色iPhone17 Pro Max幫昆凌拍照。

▲周杰倫和昆凌現身雪梨街頭。（翻攝小紅書）

▲周杰倫拿新手機幫昆凌拍照。（翻攝小紅書）

▲周杰倫拿著新iPhone 17，意外被關注。（翻攝小紅書）

原PO表示，當天在Paddington吃完飯逛完街，正打算去藍花楹樹下拍照時，經過馬路就看到周杰倫和昆凌在樹下拍照，讓她驚喜說出：「哎，周杰倫欸！」

原PO回憶，當下心跳快得要蹦出來，「能把戴著墨鏡，低著頭拍照的背影一眼認出，我感覺自己還挺厲害的，不可思議的偶遇」。更透露她和朋友到樹下拍照時，周杰倫和昆凌一行人也過去拍，「於是，我的照片裡都是他們兩個的身影了，真是超值的一天。」

貼文曝光引發熱議，還被轉發到周杰倫的粉絲臉書社團，許多網友驚呼「好幸運」、「這是神仙級巧遇」；也有人笑稱：「所有的老公都逃不過幫老婆拍照的命運。」

▲周杰倫在IG貼出在藍花楹樹下的照片。（翻攝周杰倫IG）

有趣的是，粉絲們還被他手上的新手機吸引，笑說：「周董換iPhone 17 Pro（搞錯重點）」'「17 Pro Max」、「還是橘色的」、「大榮貨運橘」、「周杰倫也是拿橘色」。此外，還有人指出他腳上穿的是他與Nike聯名的Air Max 95球鞋，潮味十足。

周杰倫本人也在IG貼出一張同樣有藍花楹的照片，證實他就在當地。有網友笑說：「後面那兩個人應該其中一個就是你在偷拍」、「別說墨鏡，周董就算戴口罩、戴面具，我都認得出來！」還有人留言：「他每天都帶毛帽出門，好可愛。」



