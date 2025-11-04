吸毒棄屍小三毀星路！　押尾學出獄11年首次電視專訪…吐獄中生活

記者陳芊秀／綜合報導

47歲日本男星押尾學曾是日劇男神，憑高顏值走紅一時，並和女星矢田亞希子結婚生子，然而事業正旺之際，2009年爆出和酒店女公關在六本木高級公寓吸食毒，女方當場斃命，因不敢叫救護車，導致犯下棄屍、持毒、企圖湮滅證據等罪入獄，2014年12月獲假釋出獄。而他出獄至今11年，首度接受電視專訪。

▲押尾學出獄11年首次接受電視專訪。（圖／翻攝自日網、IG）

押尾學出獄後在也難以重返演藝圈，且長期以來一直拒絕媒體採訪，這次點頭答應，是因為該節目《Doping Talking》「不使用影像畫面」而答應接受專訪。他目前開設廣告相關的公司，與孩子過著平靜的日子，且開設IG帳號，時常更新生活照，滿頭白髮的模樣令日網驚訝。

原本押尾學於2012年被判3年6個月，演出電影戲份全遭刪除，就此被逐出演藝圈。談及到入獄期間的生活，他表示自己主動申請進入廚房工作，「因為那是唯一每天都能洗澡的工作」。儘管每天需要凌晨4點起床，為將近1000人準備餐食，還曾被獄警冷嘲「藝人出身的人做不來」，但他以「拍戲早上4點開工是常識」為由，堅持做完，且從未遲到，更因態度良好而提前10個月獲得假釋。

押尾學也難得回憶當年的演藝生涯，直言「就算景氣不好，月收入也有200萬日圓（約台幣40萬元）」，笑說「雖不能講名字，但和不少女性傳出緋聞」。他更提到一些「說出來會出事」的業界祕辛，讓主持人驚呼：「這段真的一秒都不能播，講了會被抓！」現場眾人也嚇得直喊「不要再說了！太可怕了！」節目最後，主持人分享訪問後的感想：「他現在看起來精神很好，也過得幸福，是個很不錯的人。」

