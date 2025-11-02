馮淬帆後事將遵照遺願！　外甥感謝外界曝「1決定」：心與大家同在

記者張筱涵／綜合報導

香港資深演員馮淬帆於10月31日離世，享壽81歲，消息震驚影壇，也讓無數影迷不捨。馮淬帆的外甥11月1日透過他的臉書發文，代表家屬向外界致謝並公布後事安排。





外甥在貼文中表示：「感謝各界的關心與祝福，我們決定尊從舅舅的遺願，只安排家祭，並由親近的家人好友送舅舅走完最後一哩路。再次感謝各位。」他同時提到，因長期居住在香港，台灣的相關事務將由晏蘅先生代理，並透露：「舅舅的Facebook不會關閉，心與大家同在。」





馮淬帆辭世的消息最初由新北市議員蔡淑君在社群平台證實，指出他因病過世。這位以一句「香蕉你個芭樂」成為經典的港片笑匠，作品陪伴無數華語觀眾成長，如今撒手人寰，讓粉絲紛紛留言哀悼：「童年回憶少了一角。」

馮淬帆是1970至1990年代香港影壇的重要人物，早年以電視劇成名，後憑《五福星》系列中的「犀牛皮」一角家喻戶曉，與洪金寶、吳耀漢、秦祥林、岑建勳並稱「五福星」。該系列成為80年代港產喜劇代表作，也讓他奠定「最會逗笑的綠葉」地位。

進入90年代後，馮淬帆轉型挑戰戲劇角色，多次與導演杜琪峯合作，在《每當變幻時》、《意外》等片中展現深厚演技，憑《意外》入圍香港電影金像獎最佳男配角，證明他不只是喜劇演員，更能以真摯表演打動人心。

馮淬帆1986年取得中華民國身分證，定居台灣近40年，長年居於林口，今年5月曾透露因身體不適住院兩個月，出院後在社群寫下：「住院兩個月又三天，一切都已麻木，雖已出院但血氧不足，需靠製氧機生活。」令人唏噓的是，短短五個月後，便傳來噩耗。