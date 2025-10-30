ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子粿粿「9段調情對話」曝光！
晚間有感降溫「雨連下5天」
蔡阿嘎曬5合照「同框對象」都出事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

王子同框成龍舊照被挖出！網酸：26年「渣男金句」交棒了

成龍和王子今年9月在澳門出席活動。（翻攝prince_pstar IG）

▲成龍和王子今年9月在澳門出席活動。（翻攝prince_pstar IG）

圖文／鏡週刊

男星范姜彥豐29日無預警發片，指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），震撼娛樂圈。有網友翻出王子和港星成龍的合照，狂酸「26年的渣男語錄可以交棒了」。

王子昨遭控當小王後，在社群發文道歉，其中寫道：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口…..」一番胡言亂語被轟渣男。

[廣告]請繼續往下閱讀...

好巧不巧，王子9月底才在澳門出席活動，同場的有成龍、王力宏、歐陽娜娜等明星，王子也與成龍合照，分享到IG。如今爆出小王風波，該則貼文湧入網友留言，狂酸：「你跟成龍剛好湊一攤」、「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」、「跟力宏合照有偷學幾招喔」、「難怪會跟成龍合照」。

王子跟成龍的合照，如今看來格外諷刺。（翻攝prince_pstar IG）

▲王子跟成龍的合照，如今看來格外諷刺。（翻攝prince_pstar IG）

活動當天，王子還跟王力宏、歐陽娜娜等人合照。（翻攝prince_pstar IG）

▲活動當天，王子還跟王力宏、歐陽娜娜等人合照。（翻攝prince_pstar IG）

「我犯了全天下男人都會犯的錯」震撼社會

該張合照在Threads也引發討論，一名網友發文，提到成龍1999年那句：「我只是犯了全天下男人都會犯的錯。」到今年的王子說：「我不是破壞家庭關係的人，只是從一個傾聽者漸漸超過了朋友間應有的界線。」原PO諷刺說：「原來這不是隨意的合照，這是交接儀式啊！」

其他網友看了也表示：「以前望子成龍，現在王子成龍」、「難怪他比2，原來是第二代言人，懂了。」有人再提「成龍魔咒」，也就是和成龍合照的人，遲早都會出事，笑說：「成龍又再一次燈死人」、「跟成龍合照的人都不會有好事」。還有網友提到，王子和成龍都是牡羊座。

回顧歷史，成龍1999年11月召開記者會，澄清與吳綺莉的婚外情，在鏡頭前說出：「我犯了全天下男人都會犯的錯。」震撼全亞洲。當時吳綺莉誕下一女吳卓林，被外界稱為「小龍女」，成龍雖坦承過錯，卻未正面承認女兒身分，引發社會輿論譁然。成龍一番逃避責任的發言，也成為娛樂圈最具爭議的「渣男金句」，至今仍被眾人討論。


更多鏡週刊報導
王子「免費住昆凌豪宅」還當惡鄰居！　爽省864萬房租網酸：拜託不要
3年前一張照神預言！王子拿「綠帽」同框范姜彥豐、粿粿　網酸：早有預謀？
宛如神話生物！全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王子成龍鏡週刊

推薦閱讀

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

6小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

6小時前

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

9小時前

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

3小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

6小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

10/29 13:57

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

8小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

10/29 14:33

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

5小時前

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

19小時前

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

18小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

10/29 15:14

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前23

NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

27分鐘前0

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

37分鐘前10

葛仲珊淡出演藝圈7年！　強勢宣告回歸「年底有喜了」

38分鐘前52

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

43分鐘前10

薔薔代班《不熙娣》！放話收視公約「三點全都露」　吳姍儒被玩壞現場崩潰

57分鐘前0

開賣一週！婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演喊卡　經紀公司曝原因

59分鐘前30

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

1小時前1127

王子不倫粿粿形象大翻車！　主辦緊急「取消上海演唱會」

1小時前1227

王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

1小時前3

上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子、粿粿出手了！
    6小時前3048
  2. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    6小時前3825
  3. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    9小時前169
  4. 范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」
    3小時前4072
  5. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    6小時前1819
  6. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    10/29 13:572010
  7. 王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中
    8小時前2616
  8. 坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他
    10/29 14:331819
  9. 粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！
    5小時前1218
  10. 獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　
    19小時前3057
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合