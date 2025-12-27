全額退費還陪滿2小時！尹鍾信失聲改辦試聽會　網讚：最有誠意聖誕禮

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手尹鍾信日前因健康出狀況，臨時宣布取消年末演唱會，讓不少原本期待與他共度年末的粉絲感到遺憾。不過尹鍾信並未讓觀眾空手而回，反而突發奇想，將原本取消的演出改成「世界首創演出取消Show」，以公開廣播與試聽會形式登場，仍照原定時段陪伴粉絲度過聖誕節，讓現場觀眾直呼「太有誠意」。

▲尹鍾信發文感謝來到取消Show的粉絲。（圖／翻攝自Instagram／yoonjongshin）



尹鍾信25日透過社群發出長文致歉，透露自己突然出現伴隨支氣管炎的感冒症狀，雖然接受集中治療、仍一度嘗試強行演出，但狀況始終沒有好轉，只能忍痛取消剩餘場次且全額退費。他也坦言，最擔心的是有些人可能為了這場演出，把年末行程都空下來，因此希望能用另一種方式補償粉絲。

尹鍾信表示，即便取消演唱會，仍想把粉絲今年寄來的故事、以及自己的2025回顧與未來人生規劃，透過「沒有現場演唱」的方式與大家分享，於是決定改以「公開廣播＋試聽會」形式進行。他還幽默寫下：「世界首創演出取消Show，等一下見」，並附上現場認證照，成功掀起討論。

活動結束後，現場觀眾也陸續分享心得。有粉絲大讚「尹鍾信年末取消秀真的太棒了」，表示雖然他身體不適、也無法開口唱歌，但仍以試聽會形式把整整2小時塞得滿滿，笑點與感動兼具，成了「最棒的聖誕節演出」。也有人笑說尹鍾信雖然很遺憾不能唱，但反而讓粉絲聽到更多人生故事，還能多拍照片，「多虧如此更開心」，甚至直接表態2026年2月預定的演唱會也一定會到場支持。

消息曝光後，網友也紛紛留言大讚：「退款也退了還陪滿時間，太猛了」、「在不得已的狀況下做到最好」、「感覺得到他很真心」，認為尹鍾信用最誠懇的方式，把取消演出變成另一種溫暖的年末回憶。