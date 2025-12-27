只剩一套衣服！Janet帶孩出國「座位全被分開」 過程超崩潰：行李也掉了

記者潘慧中／綜合報導

Janet（謝怡芬）為了與親友共度聖誕佳節，最近帶著老公和孩子們踏上旅程，沒想到過程波折不斷。她在社群平台曬出一張與孩子們累倒在機場行李推車上的照片，無奈透露這趟旅行簡直是「精彩萬分」。

▲Janet帶著家人們搭機。（圖／翻攝自Facebook／Janet）



Janet詳細還原了這趟崩潰的轉機過程，她表示一開始就遇到「航班被取消」，改簽後還得面臨「等5小時轉機」的漫長空檔。沒想到考驗還沒結束，再次改簽的結果，竟然是「我們4個人位置全被分開」，讓帶著小孩出行的她相當頭痛，照片中也可見孩子們坐在推車上眼神放空，顯得相當疲憊。

▲Janet的孩子疲憊全寫在臉上。（圖／翻攝自Facebook／Janet）



除了座位問題，Janet更透露後續還碰上「班機延誤」，導致轉機時間被壓縮，全家人只能在機場「全速奔跑才趕上銜接航班」，過程驚險萬分。而這場混亂的結局更是令人哭笑不得，人雖然趕上了，結果卻是「行李掉了」，讓她忍不住自嘲這趟旅程真的是「精彩萬分」。

▲Janet最後終於和親友團聚共度聖誕節。（圖／翻攝自Facebook／Janet）



儘管歷經各種波折，Janet慶幸地說「但我們總算抵達了」。她豁達地表示，雖然因為行李遺失，導致目前「全身只有一套衣服可以穿」，但轉念一想，能夠跟家人朋友一起度過聖誕節，心裡還是充滿感激，「一切都值得了。」

Janet臉書全文：

航班被取消、改簽後要等 5 小時轉機、再改簽變成我們四個人位置全被分開⋯⋯接著班機延誤，最後還要全速奔跑才趕上銜接航班。結果：行李掉了。

​這趟旅程真的是「精彩萬分」！！但我們總算抵達了！！雖然目前全身只有一套衣服可以穿，但能跟家人朋友一起度過超棒的聖誕節，一切都值得了！！