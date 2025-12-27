王ADEN慘翻車！　吳宗憲唱跨年「機車衝上台」吐金句：歌迷是衣食父母

▲ 吳宗憲宣布明年開唱。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

記者翁子涵／台北報導

吳宗憲自上一場2019年高雄巨蛋及馬來西亞演唱會後，終於宣布將於明年3月29日在TICC舉辦《2026臭男人》巡迴演唱會》，吳宗憲預告：「演唱會我會盡全力，內容保證精彩帶給大家開心！現在開演唱會，我不為賺錢而開的，我還是喜歡討好我的每一個歌迷，沒有他們支持，我沒有辦法在演藝圈紮根，我始終都保持感恩的心情，非常謝謝歌迷與所有看我節目的觀眾。」

▲▼ 吳宗憲邀請康康擔任嘉賓。（圖／東西文娛、星樂全球提供）

這次演唱會名為「臭男人」，吳宗憲解釋是因為「臭」這個字拆解開來，就是有一點自大，意謂上了年紀的男人，就只剩一張嘴，同時感嘆歲月，也陶侃自己，這次台北演唱會上，好友康康也將受邀擔任嘉賓，屆時不但能聽到他們合體開唱外，搞笑開講的橋段肯定也少不了，吳宗憲也很期待跟康康帶給現場歌迷滿滿的歡樂，讓整場演唱會「零尿點」。

聊到近期王ADEN校唱時，有女學生粉絲突然上台飆舞的時事，吳宗憲也被翻出曾在跨年晚會上，也遇到歌迷騎機車上台事件，吳宗憲笑說：「觀眾跟歌迷就是衣食父母。對於熱情的觀眾跟歌迷，要把他們當成是我們在舞台上的好幫手。對於太過熱情的人，安全下我會盡量配合，心中有感恩，就不要太介意突如其來的驚喜。」

聊到跨年規劃，吳宗憲說：「主要還是專注於公司新產品的運營，現在錄影時間少了很多，但沒想到取而代之是更辛苦的業務端，不過時間運用上，確實比較能夠自由規劃，但我想我現在除了專注把公司運營做好，然後把《2026臭男人 巡迴演唱會》做好，現在就是把每一場當最後一場辦，用更珍惜與感恩的心唱出所有歌迷最愛聽的歌。」吳宗憲演唱會門票將於明年1月18日起售。

