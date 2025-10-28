台劇男神無網路消失一個禮拜！曾敬驊上山「野營露宿」整週沒洗澡

記者黃庠棻／台北報導

Netflix懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐、程予希、江齊主演，隨著主預告釋出，暗黑、校園結合純愛的故事情節立刻在網路上掀起熱烈討論，觀眾對於曾敬驊所飾演的暴雨殺人魔，抱持著高度期待，今（28）日該劇舉辦媒體茶敘，4位主演皆一同出席。

▲程予希、李沐、曾敬驊、江齊出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》中飾演暴雨殺人魔，雖然預告中相當冷血，但也同時揭開他悲慘的童年，母子倆長年遭受酗酒父親家暴，還因為爸爸欠債而害他被流氓討債，被問到拍沈重的戲碼會不會容易心情低落，他笑說「還好，那個時候比較累，不會過度焦慮，回家就是睡覺」。

▲李沐、曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

原來，曾敬驊在拍攝《如果我不曾見過太陽》之前，接連拍攝了電影《我家的事》、《大濛》，因此沒有時間思考「有沒有下戲」，就是一直接著拍攝，坦言自己其實也有睡眠障礙，直言「確實每個人都會有壓力，會影響到睡眠」。

▲李沐、曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

因此，曾敬驊透露近期很常到大自然、山上去住，坦言「本來會覺得有時候演戲，演完要出來，但我其實不知道什麼是脫離角色，拍完消耗很多能量，不知道怎麼調適，有時會疑神疑鬼、往負面地方想」，所以近期到大自然放空後覺得很不錯，笑說「推薦到大自然走走」。

▲李沐、曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

被問及到大自然放空的方式，曾敬驊坦言自己只背著一個背包就上山，最高到海拔2000公尺的地方，跟著一位熟悉山路的非圈內人一同爬山，也沒有帶帳篷，直接在戶外野營，一上山就是一個禮拜且沒有時間洗澡，糧食就吃燕麥，笑說「沒有手機、沒有網路」，純粹上山放空自己。





▲李沐、曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）