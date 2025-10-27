看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

記者黃庠棻／台北報導

影集《黑盒子》改編LINE WEBTOON台灣作家Pony同名漫畫，本週五（31日）即將於LINE TV、NETFLIX 全球首播。今（27）日舉行發布記者會，主演陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、洪君昊、莫允雯、李李仁等人均出席。

▲LINE TV影集《黑盒子》舉辦發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

傅孟柏近期因為演出《回魂計》中的詐騙首腦「張士凱」受到許多討論，笑說有許多網友都跟他說「想去園區看看」，讓他印象相當深刻，他也入戲地回應「不行啦，園區已經被抄掉了，去不了了」，而他在片中因為健壯身材吸引觀眾目光，笑說至今還沒有路人叫他當場露腹肌。

▲傅孟柏演出《回魂計》受到許多討論。（圖／NETFLIX提供）

不過，傅孟柏前陣子與老婆外出添購母嬰用品，在大賣場時遇到一位男性，對方走到他面前冷冷地說了一句「我老婆說你身材很好」，語帶些微挑釁，讓他笑說「情緒有點複雜」，但仍對於作品受到討論相當開心，只是近期他比較少出門，都待在家裡帶小朋友居多。





▲傅孟柏出席影集《黑盒子》發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

在《黑盒子》的《星際救援》系列中，傅孟柏要對著特效外星人「小白」對戲，他在片場與舉著牌子的工作人員對戲，雖然自己的眼神與情緒要跟著「小白」，但他發現工作人員的情緒也會受到他影響，甚至在吵架戲碼露出「哭哭臉」，讓他笑說「覺得被干擾，但真的很好笑」。





▲傅孟柏出席影集《黑盒子》發布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

此外，傅孟柏這一次為戲穿著厚重的太空衣，他坦言衣服雖然很重，但最大困難其實是「熱度很高」，會一直出汗、熱到受不了，拍完也有脫水的情況，劇組為此特地準備吹風的機器，只要往太空衣裡吹，另一邊就會散出熱氣，他直言「拍兩三分鐘就要休息一下」。

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）