曾被嫌名字超普通！　Tizzy Bac主唱霸氣喊：沒想過改藝名

Tizzy Bac《說出我的名字》巡迴演唱會「Sit Down Please」特別場連兩週於台中、高雄熱力登場， 談到這次特別場的命名，Tizzy Bac笑說：「大家一直許願要有椅子，但我們心裡還是有搖滾魂，希望大家不要太輕易坐下！」成團26年的他們自嘲也進入養生階段，透露前陣子去看三金音樂製作人盧律銘的樂團演出時，開口第一句竟是：「現場有椅子嗎？」才驚覺自己也到了被「椅」重的年紀了。

他們在台上則呼籲歌迷要不時站起來嗨，前源笑說：「以後排歌單不能只看故事性，要考量膝蓋承受度。」還開玩笑提議：「以後LED螢幕可以直接寫大字『站』或『坐』提示，全世界應該沒有人這樣做，我們來當第一個！」全場笑聲不斷。



在演唱專輯同名歌曲〈說出我的名字〉前，惠婷感性分享：「剛成團時，我們常在春吶、野台音樂節演出。那時有樂團朋友說我們音樂很特別，但也笑說『妳的名字陳惠婷怎麼那麼普通』。我沒想過改藝名，因為即使是這三個平凡的字，我也賦予它屬於我的定義。希望大家都能成為自己想要的樣子。」全場掌聲雷動。



當唱到影集《童話故事下集》主題曲〈愛的多重宇宙〉時，全場陷入浪漫氛圍。惠婷說：「這是一首少見的TB式情歌，在一億多個宇宙裡，每個宇宙我都會愛你，這就是我對愛情最浪漫的定義。」她也感性補充：「謝謝在這個宇宙裡，我們組成了Tizzy Bac，讓這個宇宙永遠在一起。」接著安可曲〈抽筋的胃〉、〈鞋貓夫人〉、〈朝我心臟開槍〉壓軸登場，全場站起來合唱、掌聲不斷，為這場誠意滿滿的「Sit Down Please」特別場畫下完美句點。



