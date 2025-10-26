楊謹華、柯佳嬿金鐘頒獎片「紅到南韓」！　網盛讚：痛快又帥氣

記者張筱涵／綜合報導

楊謹華和柯佳嬿在今年的金鐘獎戲劇類頒獎典禮上，一同擔任頒獎人的時候，你一言我一句的互虧得獎與入圍後，作勢要扯頭髮吵架時，突然親上了嘴引起全場尖叫，後續她們也提出疑問「為什麼女演員一起入圍就會被認為是敵人」，這段影片被翻譯成韓文後在韓網也掀起熱烈討論。

▲柯佳嬿和楊謹華在金鐘獎的頒獎橋段引起熱烈討論。（圖／三立提供）



X（舊稱推特）上專門分享華語圈娛樂相關貼文的「冒泡」，於25日將楊謹華和柯佳嬿頒獎的影片翻譯成韓文，並寫下：「當女演員們並肩入圍時，為什麼總得被設定成競爭對手或敵人呢？2016年與2020年，演員柯佳嬿和楊謹華一同入圍金鐘獎最佳女主角，兩次都是由柯佳嬿奪下獎項，台灣輿論隨即出現兩人不和的聲浪，但面對這樣的視線，兩位女演員聯手送出了一記超痛快的回擊！」吸引5000多次轉發和7000多次愛心。

這段影片也在26日被傳到韓論壇theqoo，韓網友們紛紛稱讚楊謹華和柯佳嬿的表現真的太帥氣了，「哇，超帥氣，真的超討厭那種硬要給女性加上對立框架的風氣」、「哇，好帥！發言也超爽快」、「叫男演員也互相親一下那段笑死」、「前面兩人的互動太絕了」、「前幾天只看到沒字幕的影片，還想說那是什麼情況，原來是這樣啊」、「真是『大女人』們」、「蛤，是《想見你》的女主？還有那種『女人敵視女人』的框架能不能別再用了，其實男男競爭更嚴重啦」。