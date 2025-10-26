六月出意外「躺擔架畫面曝」！搭救護車：第一次翻船 剛被爆罹罕病

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）剛被週刊爆出罹患一種罕見的腦血管疾病，不料25日突然在社群網站上傳「躺在擔架上搭救護車」的就醫照，讓不少粉絲都非常擔心。

▲六月出意外。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



從Instagram限時動態中，可以看到六月的腳踝明顯扭傷，有腫脹跡象，「人生第一次翻船，直接100分」，她附上哭笑不得的表情符號說道。老公李易也轉發這則限動，並且開玩笑回：「很圓滿的腳踝。」

▲李易事後也有轉發六月腳踝扭傷的限動。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



接著，能看到六月平躺在擔架上，雙腿被覆蓋著毯子，其中一條腿被黑色固定帶及護具包覆，救護人員正低頭查看狀況，避免在搬運過程中造成二次傷害。

▲六月躺擔架送醫。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



最後，不難發現六月已經被送到醫院接受治療，兩支拐杖放在前方，「我最近的夥伴」，顯然她最近因腳傷必須靠這樣東西輔助走路。

▲▼六月最近要依靠拐杖了。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

