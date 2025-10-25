白安避台北雨勢「台中辦路邊野餐」　直接躺地上超率性

記者蔡琛儀／台北報導

白安推出全新專輯《星期八》，特別在連假第一天於台中舉辦「與白安路邊野餐」活動，與歌迷席地而坐共享午後時光。離開連日陰雨的台北，晴朗的台中天氣讓白安開心笑說：「沒下雨真的太開心了！」並隨性躺在野餐墊上，享受陽光與現場溫暖。

▲▼白安於台中舉辦「與白安路邊野餐」活動。（圖／相信音樂提供）

活動現場，白安準備了野餐墊與點心飲品，讓歌迷能與她一起享受微風與音樂。現場伴隨周邊市集聲、車輛呼嘯聲與燒烤香氣，彷彿走進〈路邊野餐〉的真實場景。白安演唱〈尋找精靈〉、〈麥田捕手〉、〈我只想在乎我在乎的〉、〈路邊野餐〉等多首作品，新歌的電子氛圍與舊作改編完美融合。

白安也搶先開箱《星期八》實體專輯，封面為她臉部特寫，並分享專輯的「超有趣功能」：「把專輯放在臉前，大家就能變成我，我也能變成大家，還能穿各式服裝！」此外，她帶領歌迷玩「聽前奏猜歌」互動遊戲，答對者獲得限定拍立得，現場百人中只有兩位「E人」，讓白安笑說：「這裡是大型『I人』聚會吧！」

▲白安搶先與粉絲分享新專輯。（圖／相信音樂提供）

此外，白安將於11月1日在台中Legacy舉辦《路邊野餐》新專輯巡演，新歌〈電影類型〉MV將於10月28日晚上9點在相信音樂官方YouTube上線，且繼〈路邊野餐〉邀請牧森主演後，〈電影類型〉MV也預告將邀實力派男主角合作。