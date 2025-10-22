八點檔破尺度女女戀…兒時玩伴變情人　「霸氣摸頭吻」親完泛淚了

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》中蔡祥與王丁筑從小時候玩伴，發展成戀人關係，礙於當時社會氛圍與異樣眼光，讓這對組合的感情備受考驗。「女女戀」大膽突破的劇情，在社交平台Threads上也有相當熱烈的討論，更有觀眾直言「隔著螢幕都能『姨母笑』」，還有網友細心將兩人甜蜜互動的時刻整理列表，方便觀眾直接觀賞。





▲蔡祥（右）與王丁筑劇中從兒時玩伴晉升成戀人關係。（圖／台視提供）

對於劇中的深情擁吻，蔡祥透露這是自己的「螢幕初吻」，因此相當緊張，邊塗護唇膏邊緊張來回踱步，王丁筑聽了一方面感到幸運，一方面也試圖緩解蔡祥的緊繃感「跟我親應該還好吧？我們都這麼熟了，為什麼要緊張？」

蔡祥和王丁筑因戲結緣成了好姊妹，私下經常一同和何宜珊等同劇演員出遊，但她的心裡還是有道坎，認真思考後笑說「我好像真的無法親一個真的不愛的人，我在戲裡是愛妳，可那是不一樣的。但我等下變成海珍之後就沒問題了。」

而王丁筑過去吻戲經驗豐富，曾「交手」過的對象包括林柏宏、宋柏緯等男神，但也是首度挑戰「女女吻」，蔡祥樂觀表示「這樣我也算是跟他們間接接吻了吧！」

蔡祥雖然緊張，但還是做足了事前功課，並自信推薦「我覺得我的嘴唇超好親，雖然我也沒親過自己的嘴。因為很嫩、都沒有死皮。」，為了保持最佳狀態，王丁筑特地在開拍前刷牙，笑說是一種禮貌「今天便當裡有大蒜，我還特地挑出來。」，蔡祥見狀也想跟進，卻發現忘了帶牙刷，只好用手指沾牙膏來回塗抹，邊做邊笑「總比沒用好吧！」

正式開拍後，兩人吻得自然，但導演一喊卡，蔡祥就會立刻彈開到角落尖叫，激動到快落淚；王丁筑表示自己是被劇情感動，認為德惠為了海珍終於勇敢一次，也感動得熱淚盈眶。蔡祥事後依然「心有餘悸」苦笑表示「我再也不要演吻戲了，但這好像也由不得我。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。