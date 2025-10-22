男神轉戰跑外送！　超狂年收入曝光...喊話粉絲：給我五星好評

▲ 刺刺為MV化身性感賽車手「精壯胸腹肌」若隱若現。（圖／杰思國際娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

街舞界男神刺刺睽違2年推出新單曲〈Back At 2 Me〉，過去兩年他除了蹲穩馬步練好基本功，更趁著空檔努力工作，並為自己安排了魔鬼訓練行程，原本就是街舞老師的他不僅守住老本行教舞蹈課，更參與了《原子少年2》的節目舞蹈編排工作，此外，「吃苦當吃補」的刺刺更利用時間兼差當起外送員，前後跑了快一年的他透露光是跑外送就賺了快50萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 刺刺挑戰熱力唱跳。（圖／杰思國際娛樂提供）



對此，他樂觀表示：「其實跑外送蠻自由又沒有門檻，不但讓我可以更堅定的往音樂夢想前進，還能趁著跑外送騎車的過程練唱，當作夜間版的練唱行動教室。」而如此勵志的圓夢故事被粉絲知道後大讚不已，讓他笑說：「大家要好好地準時吃飯！如果被我送到了，不要忘了給我五星好評！」

提及跑外送難忘的事，刺刺透露曾幫金曲歌王呂士軒送過餐外，還有一次在情人節收單時竟然被客戶備註當起「告白啦啦隊」，他笑說：「某一次情人節接到要幫客人送花的單，對方特別備註要幫他一起對著對象深情地說『寶貝情人節快樂』，那一刻我覺得自己在演偶像劇！比較崩潰的是，快到目的地時停紅燈不小心踩到狗屎，超傻眼。」

此外，搭配新歌〈Back At 2 Me〉強勁節拍所衍生出極及爆發力的舞蹈，導演特別在MV安排充滿力與美的跑車場景，只見套上帥氣賽車外套的刺刺頓時化身為性感帥氣賽車手，在拉鍊刻意不拉的狀況下讓精壯胸腹肌若隱若現，刺刺特別找了健身教練狂操1個月，並刻意增肌，除了每天記錄蛋白質進食的量，更搭配飲食開啟「吃飯地獄模式」，他苦笑說：「因為健身養肌需要大量補充碳水跟蛋白質，每餐最少塞進3碗白飯來增肌，真的有在用命換大肌肌！」

