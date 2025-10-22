腦血管病變逆轉人生！　六月合夥當酒店集團女大亨

圖文／鏡週刊

女星六月（蔡君茹）近來悄悄展開全新人生篇章，成為「慕舍酒店集團」合夥人。但其實這一切起因是她在今年初「大病一場」，找不出病因、一度動念退休養身體，卻在研究所恩師邀請下，決定投資200萬元，從演藝圈跨界餐飲圈，笑稱自己「變身餐飲界小白」。

▲六月今年因緣際會成為慕舍酒店集團合夥人。（圖／翻攝自蔡君茹六月臉書／鏡週刊）



49歲的六月向來自律，卻在近2年同時兼顧研究所學業、家庭與工作，壓力爆棚，近1年內兩度出現「雷擊性頭痛」，血壓飆到180送急診。她形容：「那種痛就像有人拿鐵鎚敲頭。」當下甚至一度以為自己中風。經歷電腦斷層、核磁共振、腦血管攝影等層層檢查後，才確診為「可逆性腦血管收縮症」。

家族心臟病史 雷擊頭痛

▲六月（左二）和李易（右一）夫妻，今年暑假一起帶小孩去小琉球旅行。（圖／翻攝自六月IG／鏡週刊）

在這段尋找病因的煎熬過程中，六月還出現氣喘、心律不整、胸口疼痛等，外加她本來就有二尖瓣膜脫垂的老毛病，讓她心生恐懼。尤其家族中三位長輩皆因心肌梗塞過世，也讓她更加警覺：「身體真的不能硬撐。」

據查，可逆性腦血管收縮症是一種腦血管疾病，最典型的症狀是反覆發作的雷擊頭痛，如果不即時治療可能會造成腦出血或腦梗塞，六月說，目前只能吃藥治療，看頭痛發作的頻率調整藥物。

▲六月（右）日前和王齊麟經紀人吳宜倫（左）一起出席慕舍酒店5週年派對。（圖／六月提供／鏡週刊）

就在六月以為人生要「按下暫停鍵」時，上帝卻替她開了一扇窗。日前慕舍酒店集團歡慶5週年，六月現身同歡，並宣布自己成為集團合夥人，還笑說：「這是我人生第一張名片！」該集團旗下包括連續3年榮獲米其林二星的「渥達尼斯磨坊」、懷石料理名店「燈燈庵」，以及8月新開幕的西班牙餐廳「Origen」。

恩師牽線投資 學開房間

▲在影集《死了一個娛樂女記者之後》，六月客串演出週刊主管角色。（圖／翻攝自蔡君茹六月臉書／鏡週刊）

六月透露，這次會投資是因與台灣師範大學GF EMBA恩師，也是酒店品牌主理人王劭仁一拍即合：「我們頻率相同，加上念研究所後人脈變廣，認識很多不同領域的朋友，我想趁現在跨出舒適圈。」她開玩笑說：「人生最重要的，就是要會吃、會喝、會玩、會開房間！」

▲六月（右）今年從台灣師範大學GF EMBA畢業，典禮上不停上台領獎，老公李易（左）也到場打氣。（圖／翻攝自李易IG／鏡週刊）

外界關心她是否會因此淡出演藝圈？六月堅定表示：「不會。」她透露今年依舊拍了電影，只是為了陪伴孩子，暫時不接長劇。她笑說：「我還是很愛表演，但現在更懂得分配人生，學會放過自己，也學會生活。」

