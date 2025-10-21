賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

藝人閃兵案繼2月、5月發動搜索後，檢警21日再發動第三波搜索。知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉遭拘提到案。其中，42歲修杰楷遭警方拘提到案，震驚各界，他33歲（2016年）5月12日入伍，並且被分發到新北市民政局服替代役，當替代役5個月，因為妻子賈靜雯懷孕，因此提前退役。對此，賈靜雯也透過經紀公司回應。

▲修杰楷疑似涉入閃兵爭議。（圖／記者陳以昇攝）

賈靜雯透過經紀公司回應，表示自己目前正在廈門拍戲，但仍強調「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任」，只是因為事發突然「檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇」，讓人在外地的她感到相當震驚且擔心，尤其是對兩個小孩的狀態感到相當憂心。

▲賈靜雯回應。（圖／《修TIME》提供）



此前，修杰楷透過經紀人回應閃兵問題，僅低調表示「了解中」，而他33歲時（2016年）曾入伍當替代役，當時因妻子賈靜雯懷第三胎，申請提前退役，前後僅當5個月替代役。且他在服役期間為市政府與內政部做了5個代言，還進行15次表演。

▲修杰楷。（圖／記者周宸亘攝）。

修杰楷提前退役一事，民政局當時表示，依據替代役役男提前退役辦法第2條規定，役男育有未滿12歲之子女2名以上，或未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上，即可申請提前退役。而他符合上述條件提出申請並經役政署核定，退伍令於11月29日00時生效。他因此得以退役照顧妻兒。如今卻涉閃兵案，令外界震驚。