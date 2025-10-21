ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
向太影片突下架！爆料「富家女鬧離婚」…何超蓮竇驍零回應再爆婚變

記者陳芊秀／綜合報導

知名製片人向太（陳嵐）近日發表一段影片，談及「女性不要下嫁」，並脫口爆料某位富家女下嫁男演員，婚後女方家完全不給金錢支持，脫口小聲說「在鬧離婚」。陸網近日揣測指的是賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍，目前向太社群平台已經該則影片下架刪除，再度引發熱議。

▲▼向太拍影片爆料富家女與演員老公鬧離婚，影片突然刪除。（圖／翻攝自微博）

▲向太拍影片爆料富家女與演員老公鬧離婚，陸網瘋猜何超蓮、竇驍，該則影片突然刪除。（圖／翻攝自微博）

向太在影片中建議女生寧可上嫁，不要下嫁，並說「下嫁就滅亡之路」。片中她提到某位富家女嫁給演員，不過女方家不給金錢支持，房子都不給買，一切屬於富家女名下，透露「媽媽不看好，不放任何錢給你」。而男方出了婚禮用了全部家當，出來拍戲賺錢，婚禮花的錢也很難再賺回來。

▲▼向太驚爆「富家女與演員老公鬧離婚」。（圖／翻攝自小紅書）

▲向太爆料富家女家中不給金錢支援。（圖／翻攝自小紅書）

陸網揣測向太口中的「富家女」是賭王千金何超蓮與老公竇驍，兩人一度登上熱搜第一，目前雙方都沒有針對陸網謠言與揣測做出回應。

向太刪影片也再度引來另一波揣測。網友認為「她忘了那是何家」、「禍從嘴出，定要謹言慎行」、「她不該被封號嗎」、「真的不要去猜測了」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

向太陳嵐富家女何超蓮竇驍

【館長立毒誓】我只要當立委接標案「全家X光」

