修杰楷遭警拘提…經紀公司回應了！「賈靜雯懷孕」提前結束替代役

記者黃庠棻／台北報導

閃兵案10月展開第三波搜索，42歲修杰楷遭警方拘提到案，震驚各界。他33歲（2016年）5月12日入伍，並且被分發到新北市民政局服替代役，更曾在服役期間擔任「替代役反毒代言人」，當替代役5個月，因為妻子賈靜雯懷孕，因此提前退役。稍早，修杰楷的經紀公司也回應了。

▲修杰楷經紀公司回應閃兵問題。（圖／記者周宸亘攝）

修杰楷透過經紀人回應閃兵問題，僅低調表示「了解中」，而他33歲時（2016年）曾入伍當替代役，當時因妻子賈靜雯懷第三胎，申請提前退役，前後僅當5個月替代役。且他在服役期間為市政府與內政部做了5個代言，還進行15次表演。

▲修杰楷疑似涉入閃兵案，被警方帶走。（圖／記者陳以昇攝）

修杰楷提前退役一事，民政局當時表示，依據替代役役男提前退役辦法第2條規定，役男育有未滿12歲之子女2名以上，或未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上，即可申請提前退役。而他符合上述條件提出申請並經役政署核定，退伍令於11月29日00時生效。他因此得以退役照顧妻兒。如今卻涉閃兵案，令外界震驚。