女神突襲街頭化身DJ播歌！　驚喜開趴太chill粉全嗨跳

▲ 白安化身DJ突擊中山商圈播歌。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

白安上月推出新專輯《星期八》，昨（18日）更驚喜現身台北中山商圈，化身「DJ白安」播歌近一小時，將人來人往的街頭變成名副其實的「星期八世界」，與歌迷及路過民眾共享午後音浪，這是白安第一次在路邊擔任DJ，隔著一條馬路與觀眾互動，讓她覺得既新鮮又有趣，她笑說：「這種感覺很特別，很開心、很chill！」

▲▼ 白安隔著一條馬路與觀眾互動。（圖／相信音樂提供）



看到觀眾不畏旁人眼光自在起舞，她也開心表示：「看到有人在跳舞、在星期八裡自由地享受音樂，看起來超開心！讓我的心情也跟著開心起來呢。」白安這次親自編排歌單，除了播放《星期八》專輯中的作品外，也特別加入幾首自己喜歡、風格各異的電子音樂。

她分享：「這張專輯可以說是我第一張電子音樂專輯，電子音樂有好多類型，我都想繼續探索！所以這次挑了幾首節奏比較重的歌，是我在《星期八》裡還沒做到的事。」她笑說，其實在放歌時還偷偷觀察大家的反應：「發現放我自己的歌時，大家反應特別熱烈！」



白安將於11月1日在台中Legacy舉行《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，問到是否會把「DJ白安」也一起帶到巡演中，她透露台中場將會帶上樂手及更豐富的編排，笑說：「不會只是純DJ，如果不唱歌的話，大家還會來嗎？哈哈哈。」這場特別的「DJ白安」限定演出，讓她意猶未盡地表示：「之後有機會，也歡迎各大酒吧、餐廳邀請我去當DJ，或是夜店也可以找我去辦『黃昏夜店』派對！」