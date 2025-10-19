莊凱勛扮Drag Queen入圍金鐘60！　《妮波自由式》登韓國最大OTT

記者黃庠棻／台北報導

最大膽變種台劇《妮波自由式》自推出以來獲得廣大迴響，主演莊凱勛憑藉劇中角色「MAMA」入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角，憑藉突破性的角色與演出獲得各界高度關注。同時《妮波自由式》也正式登上韓國最大 OTT平台TVING，為台劇國際曝光再添強勁動能。

▲《妮波自由式》正式登上韓國最大OTT平台。（圖／紅杉娛樂提供）



《妮波自由式》涵蓋了性別、性向和關係的多元，強調個體的獨特性與價值，刻劃出許多觀眾的切身經歷和情感共鳴。在劇中飾演Drag Queen的莊凱勛表示「MAMA這個角色，完美詮釋了自由不羈的靈魂。她不活在別人的框架裡、也不替別人貼上標籤，看待事情極具開放的心態，認為事情從來都不是非黑即白，真正實現了『自由無須定義』。」

莊凱勛憑藉飾演「MAMA」一角，展現跨越性別框架的強大表演能量，入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角。他在劇中的角色兼具戲劇張力與象徵意義，情感層次豐富，是全劇最具討論度的亮點之一。莊凱勛過去多次入圍金鐘，這次再度獲得肯定，也象徵《妮波自由式》在表演層面獲得評審與觀眾的雙重認可。

對此，莊凱勛表示「MAMA這個角色有太多複雜的情緒與矛盾，她溫柔又堅強，也帶著過去的傷。我很感謝評審與觀眾看到她的靈魂，也希望這個角色能讓更多人理解不一樣的生命樣貌。」



《妮波自由式》於2024年在台灣開播，首創於Hami Video、MyVideo、friDay台灣三大影音串流平台聯合首播，並透過GagaOOLala進軍全球市場。在海外拓展方面，《妮波自由式》先前已於日本Rakuten TV及韓國 Heavenly平台 上架，如今更進一步於韓國最大OTT平台之一TVING 正式上線。

監製賴宇同表示「金鐘入圍對我們而言，是對創作團隊與演員實力的肯定。能在韓國最大平台上架，更是難得的機會。我們希望《妮波自由式》能夠跨越語言與文化，觸動更多觀眾。」《妮波自由式》以真誠情感與前衛議題，持續在亞洲市場擴張影響力，也為台灣影視內容走向國際奠下堅實基礎。