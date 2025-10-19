柯震東金鐘獎「連續哭2天」小S一出現就落淚　告白15年好友楊謹華

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚上在台北流行音樂中心登場，由女星許瑋甯搭檔柯震東一同頒發「迷你劇集（電視電影）男主角獎」及「迷你劇集（電視電影）女主角獎」。今（19）日柯震東更光速在中午出席醫美活動，整個人的狀態都在發光。

▲柯震東出席醫美活動。（圖／記者周宸亘攝）

柯震東雖在18日現身金鐘獎擔任頒獎嘉賓，但他早早就下班回家繼續收看典禮，看到有著15年交情的楊謹華奪下影后寶座，忍不住在家裡落下男兒淚，第一時間就傳了祝賀簡訊給對方，賭氣地笑說「但她還沒有回我」，也坦言自己跟本屆許多入圍者都認識很久，自己隔著螢幕都能感受到楊謹華的緊張，直呼「最後喊出她的名字，我真的極度開心」。

▲柯震東看到好友楊謹華奪獎落淚。（圖／記者周宸亘攝）

被問到觀看金鐘60印象最深刻的橋段，柯震東毫不猶豫地表示「那肯定是康熙合體」，坦言自己從小S走出來那一刻就哭了，直言「《康熙來了》是我小時候每天晚上都要看的節目」，更透露自己很榮幸上過一次節目，當時自己因為話很少，所以兩位主持人「也不知道要跟我說什麼」。

▲小S、蔡康永。（圖／三立提供）

此外，柯震東18日在金鐘典禮上久違合體許瑋甯，一見面就立刻恭喜對方升格媽媽，坦言兩人上次見面也是在金鐘獎，笑說「我還感嘆她狀態良好」，不過目前他還沒有看到寶寶照片，因為雙方對於頒獎都很緊張，而兩人擔任頒獎嘉賓沒有說太多話，反而把時間讓給得獎者，這個舉動獲得許多網友好評，他也分享「我們早就討論好了，應該把時間留給他們」。

▲許瑋甯、柯震東擔任金鐘獎頒獎嘉賓。（圖／三立提供）