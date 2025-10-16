快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開　曾替蔡依林改名

記者田暐瑋／綜合報導

知名命理師卜陽曾是各大綜藝節目爭相邀請的專家，以改名術聞名，曾協助藝人蔡依林、蕭亞軒調整運勢，卻驚傳在14日離世，家屬悲慟證實噩耗。

卜陽有「改名大師」美譽，多年來曾為多位演藝圈名人提供改名建議，包括蔡依林、蕭亞軒等樂壇天后級人物，據《三立新聞》報導，他於14日於睡夢中安詳辭世，無病無痛，因考量家中長輩情緒，未對外公開相關訊息，家屬已於15日低調完成告別式，命理事業將由女兒承繼。

▲卜陽。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

卜陽從事命理諮詢工作超過21年，生前以精準的命理分析及改名服務聞名，在演藝圈及命理界都享有極高聲望，曾為陳妍希、安心亞、安以軒、蔡依林、蕭亞軒、桂綸鎂等多名藝人改姓名或批事業，早年常受邀上《康熙》，是觀眾眼中的熟面孔，近年來已鮮少出現在螢光幕前。

卜陽過去曾表示，來找他的藝人中，最驚訝的就是安心亞和安以軒，「因為她倆本身沒有底，不像桂綸鎂天生就是吃這行飯。」走紅程度超乎他的預想，不過他也強調改名只是一個助力，且不可能達到「樣樣都好」的效果，其他仍要靠自己的努力。

▲ 卜陽。（圖／翻攝自卜陽微博）