MBC社長出面正式道歉！　28歲吳瑤安娜遭同事霸凌輕生

記者張筱涵／綜合報導

南韓MBC氣象播報員吳瑤安娜（오요안나）之死引發全韓關注，歷經一年爭議後，MBC終於10月15日正式公開道歉。MBC社長安亨浚（안형준）當天在首爾麻浦區MBC放送中心Golden Mouse Hall舉行的全國記者會上，代表公司向吳瑤安娜的家屬及社會大眾鞠躬致歉，承諾將徹底檢討內部管理與組織文化，防止類似悲劇重演。

外送稿用 ▲吳瑤安娜去年9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

▲吳瑤安娜去年9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）

安社長在聲明中表示，向在花樣年華早逝的吳瑤安娜致以深切哀悼，並向長期承受痛苦的家屬致上誠摯的慰問與歉意。他強調，這次的協議象徵MBC立下新誓言，絕不再讓如此令人痛心的事件發生，進而表示，已於今年4月設立「共生協力主管」職位，專責處理包括自由工作者在內所有員工的申訴與衝突，並定期舉辦防止職場霸凌與不當待遇的教育訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安社長強調，作為公共媒體，MBC會持續努力打造相互尊重、彼此體諒的組織文化，讓所有人都能在健康、安全的環境中工作，最後他再度表達哀悼，祈願吳瑤安娜的靈魂安息。

▲▼安亨浚致歉。（圖／翻攝自YouTube／MTN STAR）

▲安亨浚致歉。（圖／翻攝自YouTube／MTN STAR）

目前，吳瑤安娜的家屬仍持續對被指為職場霸凌加害者的前MBC氣象播報員A某提起損害賠償訴訟，雙方仍在進行法律攻防。家屬強調，希望透過司法途徑還原真相，讓社會重視自由工作者與合約員工在媒體職場中面臨的不平等處境。

這起事件的開端可追溯至2025年1月。當時韓媒報導指出，吳瑤安娜的手機在她離世數月後被家屬解鎖，發現內有多達17頁、共2750字的遺書。內容記錄她在MBC工作期間長期遭受職場霸凌，提及有兩名氣象播報員對她進行不當對待，其中一人多次將錯誤推給她，另一人則在她指正錯誤時反責備她。更令人震驚的是，她曾被以「需要教導」為由要求下班後返回公司，並被強留長達1至1.5小時。

MBC當時在聲明中回應，對於已故吳瑤安娜的事件，公司將採取謹慎態度，並強調她身為自由職業者，從未正式向公司反映任何困難或問題。若當時接獲正式通報，公司會依法啟動調查程序。對於外界指稱「她曾向四名相關人士透露遭遇」的報導，MBC表示若能提供具體資訊，將立即核實，同時呼籲外界避免散播未經證實的內容，以免損害逝者名譽或造成新的傷害。公司也指出，尚未取得遺書原件，但若家屬基於遺書內容提出調查要求，將在最短時間內啟動程序查明真相。

吳瑤安娜1996年出生，曾參加JYP娛樂的偶像練習生選拔並獲得Hermoso Beauty獎，後轉任MBC氣象播報員。她以甜美笑容與自然親切的播報風格深受觀眾喜愛，2022年還曾登上tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，展現活潑個性與幽默魅力。然而，她的生命最終定格在28歲的年紀，令外界深感惋惜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

