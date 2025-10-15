秀智、金宣虎新劇疑受《暴風圈》辱華影響！　上海拍攝遭喊卡

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《魅惑》原本計畫由秀智與金宣虎赴中國上海拍攝外景，卻在開拍前臨時全面取消，引發外界關注背後原因。

▲秀智和金宣虎主演新劇《魅惑》。（圖／翻攝自X／DisneyPlusKR）



據韓媒《OSEN》15日報導，《魅惑》製作組原定於10月初至中旬在中國進行拍攝，劇情中也設定部分背景在上海，然而在拍攝前夕，所有中國行程被突然喊停，目前主演們僅在韓國國內進行拍攝，劇組也正重新尋找海外拍攝地，包括越南等地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界猜測，取消中國取景的決定可能與《暴風圈》近期引發的中國爭議有關。該劇主演全智賢在劇中一句「中國為什麼那麼喜歡戰爭？核彈可能落在邊境地區」的台詞，遭部分中國網友批評「歪曲中國形象」，掀起不滿與抵制聲浪，隨後更傳出她代言的化妝品、手錶品牌被取消合作，但全智賢方面已出面否認傳聞。

在這起風波之後，《魅惑》劇組突然取消中國拍攝，引起外界懷疑兩者之間存在關聯。不過製作公司回應表示：「確實曾將中國列入外景候選地，但最終考量拍攝環境與整體狀況後，決定進行調整，目前外景地尚未完全確定。」

《魅惑》由《觀相大師：滅王風暴》、《金權性內幕》、《緊急迫降》導演韓在林執導，以1935年京城（今首爾）為背景，講述畫家尹以浩（金宣虎 飾）受託為神秘女子宋貞華（秀智 飾）繪製肖像，卻逐步揭開她隱藏秘密的懸疑故事，該劇預計於2026年在Disney+上線。