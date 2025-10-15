陳德容媽親回應「沒失智」　否認家產糾紛：沒人要我的錢！

▲陳德容母親（左）今年已81歲，經常到中國大陸和她同住。（圖／翻攝自陳德容微博）

圖文／鏡週刊

對於外界傳言，本刊向大姊陳雅容求證，她先否認有報警一事，僅表示母親因年紀大，記憶力時而清楚、時而模糊，偶爾出現懷疑或幻想。她說：「媽媽的身體狀況都還好，吃飯、說話都正常，只是行動比較不便，大多坐輪椅代步。」她透露，母親不認為自己生病，因此暫未安排精神科診斷，目前由外傭照顧，「我們姊妹也會輪流去看她。」

不久後，陳母突然親自致電本刊，語氣清晰，強調自己沒有失智。她說：「東區這房子我已經住5、 60年，鄰居之前有些小事，但都解決了。我就一個老太婆，沒財沒色，房子不會賣，也沒想過留給哪個女兒。她們的生活都比我好，沒人要我的錢。」對外界的揣測顯得不以為意。

事實上，陳德容與母親的感情一直深厚。2015年陳母罹患腎癌第三期，為陪伴母親走過治療，她帶著母親展開「尋親之旅」，尋找多年失聯的外婆靈位。陳德容親自上網查詢高雄各靈骨塔資料，一間一間致電確認，最終幫母親完成多年心願，母女倆在靈位前流淚擁抱，畫面感人。





