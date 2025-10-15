陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

▲陳德容的母親（右）日前爆出到警察局報案，聲稱自己受到監視。（圖／翻攝自陳德容臉書）

陳母早年陪同陳德容進入演藝圈，協助處理工作事宜。2009年陳父過世後，陳母繼承部分財產，加上陳德容多年來也給予照顧，生活無虞。她長年定居於台北大安區，以當地屋齡50年的華廈行情估算，一坪單價約百萬元，房產市值上看數千萬元。友人形容，陳母平日出入穿著打扮都很講究，貴婦氣質十足。

不過，據熟識人士透露，陳母近年健康出現退化，記憶力時好時壞，偶有失智跡象。她曾發生領錢後忘記、被警方送回款項的插曲，當時還表示「不知道為何警察要給我錢」。儘管如此，她自認身體狀況良好，平時仍堅持獨立生活，僅與外籍看護同住，有空就會飛往中國大陸探望小女兒陳德容。

▲陳德容（左）是家中老么，從小備受父母疼愛。（翻攝自陳德容臉書）

知情人士指出，陳家三姊妹各自生活穩定。陳德容出道即成名，經濟實力雄厚，離婚後也持有美國房產；大姊陳雅容則是她多年的經紀人，據悉在景美捷運站附近擁有市價數千萬元房產，兩姊妹10多年前還曾帶著5千萬元現金到銀行去找理專做財務規劃。相比之下，二姊經濟條件較普通，因此這次報警事件爆出後，家人對其動機存疑，三姊妹間出現隔閡。



