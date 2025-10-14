方志友懷孕「被楊銘威阻擋」氣哭！　結婚10年夫妻私下互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》將於10月19日首播，劇情聚焦三個家庭、兩個世代間的情感與衝突。今（14）日該劇舉辦開播記者會，主演劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文與製作人戴天易、編劇兼導演杜政哲一同現身。

▲《舊金山美容院》舉辦開播記者會。（圖／記者徐文彬攝）

《舊金山美容院》的主要演員中有兩對現實夫妻，劉品言、連晨翔與方志友、楊銘威，前者是還在熱戀期且將迎來寶寶誕生的新婚夫妻，後者則是已經結婚10年的「老戰友」，兩對夫妻在採訪上展現了完全不同的互動方式，相當吸睛。

劉品言、連晨翔因為拍完《舊金山美容院》熟識，後來日久生情，堪稱一樁喜事，讓蔣偉文調侃「覺得生氣，看到婚訊的時候在家裡嚇一跳」，陳孝萱則跳出來緩頰「在拍攝的時候，真的沒有感受到任何情愫」，雖然兩人是在拍完戲才產生感情，但也算是另一種「假戲真做」。

而方志友、楊銘威被笑虧是「假戲真做前輩」，楊銘威強調「我們在戲裡完全沒有接觸」；方志友則笑說「戲裡不相干，我們戲外才相干」，沒想到意外因為發音意外，讓全場所有人忍不住想歪，坐在不遠處的老公楊銘威也露出爆笑笑容。

被問到懷孕時期老公的白目舉動，方志友透露因為孕期很想吃蛋糕，但楊銘威卻因為擔心她的身材、身體而阻止她吃，讓她當場哭著說道「要把楊銘威養的蜥蜴殺來吃」，坦言自己懷孕時會為了吃的東西生氣，現在則不太需要老公安撫，楊銘威也搞笑直呼「現在自己顧好自己就好了。」