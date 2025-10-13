金馬入圍最大贏家！《大濛》陳玉勳苦刁柯煒林　狂罵「馬你個逼」重拍15次

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎入圍11項提名《大濛》，是本屆入圍最多電影，是導演陳玉勳與監製葉如芬、李烈「黃金鐵三角」，繼《總舖師》與《消失的情人節》睽違五年後再度攜手合作。13日正式預告曝光，男主角柯煒林開場就來廣東口音的「草林良」、「馬你個逼」引觀眾熱議。

▲準影帝柯煒林（左）在《大濛》飾演隨部隊從廣東撤台的「趙公道」，方郁婷（右）則被封是「金馬怪物新人」。（圖／華文創提供）



除了已公布的卡司柯煒林與方郁婷、9m88、曾敬驊外，許多演員也在正式預告曝光，包括陳以文、蔡昌憲、胡智強等。導演陳玉勳自《消失的情人節》拿下第57屆金馬獎最佳電影後，一改過往輕鬆詼諧的創作風格，寫下關於一個從嘉義北上的小女孩，在動盪不安的大時代下依舊堅韌不放棄尋找哥哥，在過程中遇到太多驚險的意外，但遇上了一個退休阿兵哥幫助，一路上的奇遇旅程，就是這部電影《大濛》。

▲方郁婷（右）獨自前往台北位哥哥領屍的旅程中，遇見柯煒林（左）飾演的趙公道。（圖／華文創提供）

導演陳玉勳表示：「這是一部雲與霧的故事，那些曾被時代遺忘、卻構成我們風景的人們。」準影帝柯煒林在片中飾演隨部隊從廣東撤台的「趙公道」，預告中一開口就以濃重廣東腔的國罵「馬你個逼！」、「草林良！」笑翻觀眾。預告中柯煒林更在槍聲與刀光交錯場景中與陳以文對戲，緊張氣氛讓影迷屏息以待。

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

為詮釋角色，他大量閱讀外省兵故事，並實地走訪景美人權博物館田調。他自嘲：「這應該是我拍過全身造型最髒的角色，身體有五段色差，照鏡子都不認得自己！」他也坦言拍攝過程充滿挑戰，為了詮釋喜劇角色，同一片段竟重拍了15次，一度被導演喊停，讓他當晚壓力大到半夜驚醒。

▲柯煒林（左）更在槍聲與刀光交錯場景中與陳以文（右）對戲，緊張氣氛讓影迷屏息以待。（圖／華文創提供）

如此鮮明的角色設定，靈感竟源自於金獎導演陳玉勳的童年記憶：「小時候常看到一個三輪車伕操著濃濃外省口音，嗓門極大，到我阿嬤雜貨店只買一支菸。」他也分享《大濛》是一個關於「雲」與「霧」的故事，「雲」象徵隨著時代漂泊、回不了家的老兵；「霧」則是像曾敬驊飾演的台灣青年，懷抱理想卻最終消散無聲。

▲方郁婷在《大濛》中化身民國40年代的台灣少女阿月，在哥哥被槍決後，獨自踏上前往台北領屍的旅程。（圖／華文創提供）

導演陳玉勳表示：「七十年後，已經沒什麼人會想起他們，但雲與霧都成為我們的風景，這部電影就是紀念這些雲與霧，那些曾經也有過夢想但被消失的一群青年。」

金馬怪物方郁婷在《大濛》中化身民國40年代的台灣少女阿月，在哥哥（曾敬驊 飾）被槍決後，獨自踏上前往台北領屍的旅程。9m88在片中則飾演阿月的姊姊，為40年代的歌舞女伶阿霞，預告最後9m88以感性台語娓娓道出：「他發現自己沒有變成雲，是變成霧，白濛濛的一片濛霧，時間到了，霧就散去了。」點題又感人。《大濛》將於11月21至11月23日舉行感動口碑場、11月27日全台上映。