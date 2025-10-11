第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（11日）晚間七點在臺北流行音樂中心盛大舉行，頒獎典禮由林哲修與吳怡霈攜手主持，更與嘻哈歌手韓森聯手演出 結合VCR影像與現場表演，以「穿越60年的聲音旅行」為概念，串連各年代經典廣播節目與新聞片段，重溫60年來的廣播記憶。今晚由講客廣播電臺獲得4項獎項，成為電台最大贏家，完整得獎名單如下：

▲第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮今晚圓滿落幕。（圖／三立提供）

114年度廣播金鐘獎得獎名單

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、節目獎

（一）流行音樂節目獎

Midnight You & Me 午夜我和你（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

（二）類型音樂節目獎

音樂大亂鬥（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

（三）生活風格節目獎

玩味時代Golden Times（參賽單位：臺北廣播電臺）

（四）藝術文化節目獎

臺灣文武爿（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

（五）教育文化節目獎

最後一哩路 齊步走！（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺

（六）兒童節目獎

Hashtag123（參賽單位：國立教育廣播電臺）

（七）少年節目獎

月老不在家（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

（八）社會關懷節目獎

生活狂想（參賽單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）

（九）社區節目獎

Super午茶Show（參賽單位：大千廣播電台股份有限公司）

（十）廣播劇獎

（十一）單元節目獎

什錦繪幻（參賽單位：財團法人中央廣播電臺） 海口的春天（參賽單位：農業部漁業署漁業廣播電臺）

二、個人獎

（一）流行音樂節目主持人獎

劉劭希／阿希米亞狂想曲（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

（二）類型音樂節目主持人

朱皮【朱品諭】、聖代【謝宣圻】、阿儒【戴君儒】／音樂大亂鬥（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

（三）生活風格節目主持人獎

一顆梨子【羅亦娌】、阿凱翔【張凱翔】／劇透客語（報名單位：環宇廣播事業股份有限公司）

（四）藝術文化節目主持人獎

施賢琴／中山堂的流金歲月（報名單位：臺北廣播電臺）

（五）教育文化節目主持人獎

Hayung 哈勇【高瑞麟】、佳怡【劉佳怡】／隔壁住了誰（報名單位：漢聲廣播電臺）

（六）兒童節目主持人獎

詹明芫(阿布絲・伊斯坦大)、黃婼馡、如逸比佑邢幸／wawa快樂屋（報名單位：嘉樂廣播事業股份有限公司）

（七）少年節目主持人獎

內克【吳宇軒】／早就喜歡你（報名單位：漢聲廣播電臺）

（八）社會關懷節目主持人獎

佳玲【孫佳玲】／續享生活（報名單位：漢聲廣播電臺）

（九）社區節目主持人獎

陳思安／幸福藏寶圖（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

（十）企劃編撰獎

朱皮【朱品諭】、聖代【謝宣圻】、阿儒【戴君儒】 Bald 林洋德】／音樂大亂鬥（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會（講客廣播電臺））

（十一）音效獎

陳毅／週末FUN音樂（報名單位：高雄廣播電臺）

三、播客 Podcast 獎

（一）播客 Podcast 獎—生活風格節目獎

心身難路上的身心科（參賽者：Amy Lin 徐志雲）

（二）播客 Podcast 獎—藝術文化節目獎

玫好時光（參賽者：吳玉玫、許榮宏）

（三）播客 Podcast 獎—兒童節目獎

一起說故事（參賽單位：一暝大一寸有限公司）

（四）播客 Podcast 獎—少年節目獎

週報時光機（參賽者：派翠克【盧沛甫】）

四、廣告獎

（一）商品類廣告獎

媽祖埔豆腐張—十萬箍出勤篇（參賽單位：正聲廣播股份有限公司雲林廣播電臺）

（二）非商品類廣告獎

[二手菸害]—二手菸帶你上天堂篇（參賽單位：台灣廣播股份有限公司）

五、電臺品牌行銷創新獎

用聲音 培養世界識讀力（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

六、創新研發應用獎

雲端新廣播股份有限公司／瓦力 自動化台語廣播工作流（報名單位：雲端新廣播股份有限公司）

七、特別獎項

特別貢獻獎(得主)：廖江化先生（藝名：廖江華）

特別貢獻獎(得主)：倪蓓蓓女士