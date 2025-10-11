韓26歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光！　假富商10個月前才監禁女子挨告

記者蔡宜芳／綜合報導

擁有30萬粉絲的南韓26歲網紅尹智雅（윤지아）遭金主殺害一事震驚社會，而兇手的犯案動機也於近日被曝光。事實上，兇手非但不是傳說中的「富商」，還在去年12月就因涉嫌毆打、監禁其他女網紅而被提告。

▲尹智雅在上月11日遭到殺害。（圖／翻攝自尹智雅IG）

據悉，50多歲的嫌犯崔某最初是以「經紀人」的身份接近尹智雅，並以此與她展開合作。當時尹智雅的經紀公司也因相信崔某的「好名聲」而同意合作，然而隨著曝光壓力增大，尹智雅的直播時數越來越多，甚至出現過勞現象。

不過，由於尹智雅立志成為演員，因此再勞累也不願放棄社群曝光的機會。然而，崔某對她的控制愈發強勢，甚至若不聽從指示，就會遭到嚴厲斥責，再加上她得知崔某根本不是富商、反而身負龐大債務，所以決定中止合作。

▲崔某因假富商身份被識破，於案發前一天向尹智雅下跪求饒。（圖／翻攝自YouTube／궁금한 Y）

據崔某的鄰居透露，崔某早已陷入嚴重的財務危機，「他用房子作抵押借了好幾億韓元，卻無力償還，最後房產被法院強制拍賣。而房屋被拍賣的那一天，正是他殺害尹智雅的日子。」節目《想知道真相Y》也推測：「失去房產、又未能透過尹智雅獲得金錢利益的崔某，可能因此情緒失控，最終釀成悲劇。」

根據警方調查，崔某於9月11日下午2點（台灣時間），在尹智雅的最後一場直播結束後，對受害者進行毆打並將其勒斃，隨後載著遺體沿西海岸行駛，最終將屍體棄於全北茂朱郡山區草叢中。

在受害者家屬報案後，崔某於9月13日清晨在路邊被逮捕。當時他拒絕供述，直到遺體在離逮捕地約50公尺處被發現後，才坦承犯行。更令人震驚的是，崔某在去年12月就因涉嫌毆打與監禁同平台女網紅被告，當時仍在不拘留審理中，如今竟再犯下殺人棄屍案，警方表示將深入調查崔某的動機與精神狀況，以釐清整起案件全貌。