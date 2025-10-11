直擊／大巨蛋神曲再次響起！FTISLAND李洪基被奇景嚇到：什麼啊？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團FTISLAND曾在8月以賽後嘉賓身份站上臺北大巨蛋，主唱李洪基還沈浸在2個月前的盛景裡，他11日在台大體育館開唱時，特地為粉絲改歌單，演唱會尾聲送上〈疾風街道〉，令他驚訝的是台下竟然跟著唱，他嚇到直呼：「什麼啊，你們怎麼這麼會唱！」

▲FTISLAND再次唱到大巨蛋神曲〈疾風街道〉。（圖／讀者提供）



FTISLAND近年來幾乎每幾個月就會來台開唱，場場活動完售，在台人氣居高不下，他們8月更站上臺北大巨蛋，李洪基事後曾在節目上讚嘆「太幸福了」，而他11日在台開唱時，也還走不出當晚的回憶，先是詢問粉絲：「我們上次不是有去大巨蛋嗎？整體感覺如何呢？真的很謝謝大家！」

▲FTISLAND唱到〈疾風街道〉時，李洪基震驚台下都會唱。（圖／翻攝自FTISLAND臉書）



演唱會唱到尾聲時，李洪基隨口清唱了一句，沒想到台下千名粉絲都會唱，令他驚呼：「你們怎麼會？」於是靈機一動獻上熱血的〈疾風街道〉，台上、台下跟著唱，氣氛超嗨。

▲FTISLAND連續兩天在台開唱，12日還有一場。（圖／翻攝自FTISLAND臉書）



李洪基看到台下表現良好，笑喊：「為什麼你們這麼會唱，我沒辦法理解，最近我們去參加音樂節，很多年輕人都會唱這首歌，我想說不會吧，沒想到你們都真的都會唱，很帥！」他情緒高昂，在唱到〈LIMITLESS〉時，跳下台與粉絲合唱，掀起陣陣尖叫聲。