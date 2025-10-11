直擊／沒準備好就開唱！在真氣到走人　FTISLAND李洪基求饒：我錯了

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團FTISLAND唱完大巨蛋後，光速返台舉辦專場，11、12日連續兩天在台大體育館狂歡，難得全場站席，李洪基情緒高昂，才唱前三首就全身濕透，還自備大型水槍，打算與歌迷一決高下。不過，演唱會尾聲時，李洪基趁在真還在說話時，調皮地突然開唱，使得在真還沒準備好就要上工、氣到丟吉他走人，他則求饒喊著「我錯了，對不起」，這段插曲也逗得粉絲哈哈大笑。

▲FTISLAND李洪基調皮逗李在真。（圖／讀者提供）



FTISLAND連續兩天在台大體育館開唱，觀眾席難得全站席，李洪基笑喊：「之前一直坐著的你們，現在要站著，覺得怎樣啊？今天從頭到尾要像瘋子一樣嗨到底喔，知道嗎？」看到台下還有人沒流汗，他半威脅半開玩笑地說：「表演已經過了30分鐘，有沒有人沒流汗？請把冷氣關掉！」台下一陣哀嚎，他則笑得很開心，接著說：「你們今天要玩到內褲都濕掉！」

他們的粉絲年齡層極廣，台下男生粉絲也不少，李洪基聽到嗓音宏亮的應援聲，他忍不住笑出來：「我只聽到男生的聲音，哈哈哈，我現在有感受到隨著一年一年年紀增長，周圍只有男人，以前我有很多女粉絲，但現在都去追在真跟敏煥了！」全場笑出來，台下甚至有老公陪妻子來看演唱會，李洪基豎起大拇指比讚。

為了陪粉絲瘋到底，李洪基還砸下重資自備大型水槍，露出驕傲的笑容，仰天大笑後打算弄濕粉絲，但爆笑的是，正當他在唱〈Puppy〉時，水槍竟然故障了，他氣到喊：「我的水槍壞了，我花很多錢買欸，心情不好了！」此時，在真送上另外兩把槍，他又開心了，笑喊：「我現在有兩隻槍囉，心情又變好了！」

李洪基8月為富邦擔任賽後表演嘉賓，剛唱完大巨蛋，他記憶猶新，「我們上次不是有去大巨蛋嗎？整體感覺如何呢？真的很謝謝大家，一直有人叫我們來台灣開唱，可能是因為這樣才能連續開唱2天，你們很棒，真的！所以我以後會更常來台灣，不能叫我們不要再來喔，不能叫我們不准來喔！」嗨喊要更常來台灣。

唱到尾聲，李洪基的水槍終於修好，他開心地拿起槍狂噴粉絲，實現「內褲濕掉」的約定，全場超嗨。而他把演唱會場館當作自己家玩，最後還大方表示：「明天演唱會，你們每個人都帶一瓶啤酒進來！」邀請台上、台下一起狂歡，玩得超嗨。

▲李在真氣到爆笑走人。（圖／讀者提供）



李在真還在講中秋連假的事，李洪基卻突然插嘴唱起歌、調皮地打斷對方，使得李在真還沒來得及準備，當場佯裝生氣、丟下吉他走人，李洪基才緊急求饒喊著「對不起，是我錯了」，李在真則氣噗噗喊著「我還沒準備好！」兩人互動超爆笑。