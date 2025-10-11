女歌手花蓮救災挨酸「為宣傳演唱會」　氣炸：怎麼不去體驗看看？

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中已故藝人安迪的歌手女兒林吟蔚也透過社群發文，分享自己投入救災行列的心得感想。貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚，不過卻出現酸民質疑她此舉是為了宣傳演唱會。為此，她憤怒發聲了！

▲林吟蔚被質疑為了宣傳演唱會才去救災。（圖／翻攝自Facebook／林吟蔚）

透過林吟蔚發文曬出的留言截圖可見到，有一名網友意有所指地寫下：「為了宣傳演唱會，去幫忙救災，我也不知該怎麼說了！」為此，林吟蔚首先以時間軸來打臉酸民的指控。她表示，自己的演唱會從9月初就開始討論，而花蓮的災情，則是突然發生的意外，她更反問對方：「我能預測天災什麼時候發生嗎？」

▲林吟蔚回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／林吟蔚）

不僅如此，林吟蔚更透露，自己為了顧及社會觀感，「為了怕觀感不佳跟廠商拖了幾天再發」，刻意地將演唱會的宣傳文延後發布。沒想到，此舉換來的竟是惡意的抹黑，為此她心寒地表示：「不用這樣糟蹋別人的心意與努力。」林吟蔚也質問對方：「你自己怎麼不去體驗看看呢？」並痛批：「在手機上打打字抹滅別人，算什麼？」此外，她表示，自己在災區現場，從未提過任何關於演唱會的事，「你可以去問現場志工們看看，在那邊我有沒有提過一句：要開演唱會！」

▲林吟蔚。（圖／翻攝自Facebook／林吟蔚）

最後，林吟蔚也坦言，自己之所以會很激動，是因為她實在不接受這種不負責任的抹黑。她更語重心長地寫下：「就是有這種人，世界才會如此破碎，你這麼厲害，為什麼不自己去花蓮幫忙呢？這也還不是我看過最過分的。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友紛紛留言安慰她「穩住」、「別理他」、「看看就好，別去在意！」