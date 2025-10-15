專訪／黃冠智每個月「送一束花」給愛妻　罕曝直球式戀愛反差超大

記者黃庠棻／專訪

男星黃冠智在2016年陸續接拍多支廣告，隔一年正式在演藝圈出道，2021年憑藉影集《返校》入圍金鐘獎最具潛力新人獎，隔年憑藉《降河洄游》奪下男配角獎，2025年可以說是他豐收的一年，分別憑藉《聽海湧》與《人生清理員》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎與男配角獎。

▲黃冠智入圍本屆金鐘兩項大獎。（圖／記者林敬旻攝）

除了事業表現亮眼，黃冠智的感情生活也相當穩定，2024年與交往3年的女友演員女友鄭毓萱（小綠）結婚，婚後小倆口雖然常常會透過社群網站放閃，卻鮮少談及戀愛過程。近日，黃冠智接受《ETtoday星光雲》專訪時，也大方分享戀愛細節。

▲黃冠智與老婆鄭毓萱結婚一年多。（圖／翻攝自Instagram）

黃冠智與老婆鄭毓萱是因為2018年拍攝短片認識，當時他剛好與現在的公司簽約，隔一天就去拍戲，意外與女方結緣，在那一支作品中兩人還正巧演了男女朋友。巧合的是，鄭毓萱是義守大學畢業的，當時學弟曾敬驊還擔任了該片的製片。

▲黃冠智與老婆鄭毓萱結婚一年多。（圖／翻攝自Instagram）

雖然拍片與鄭毓萱結緣，但黃冠智選擇先當朋友，3年過去後，他才開始投直球追求，慢慢相處過後順利交往，他大方表示自己追求走「直接派」，喜歡就大方告白，當時的他追求不會拐彎抹角，每次都會主動邀約看電影、吃飯，這樣的舉動讓鄭毓萱忍不住笑虧他「你當朋友跟追求期反差很大」。

▲黃冠智罕見分享感情生活細節。（圖／記者林敬旻攝）

雖然外型粗獷，黃冠智在戀愛過程相當浪漫，在交往、求婚時都會特地把某首歌曲的歌詞自行創作、改編，交往初期他更會在每個月交往紀念日期當天送上一束花，挑的都是鄭毓萱喜歡的玫瑰、滿天星，持續了一年多，直到老婆要他不要送了「把錢省下來」，他才停止。

▲黃冠智與老婆鄭毓萱結婚一年多。（圖／翻攝自Instagram）

被問到是怎麼認定鄭毓萱是「對的人」，黃冠智回憶當時兩人還是「友達以上戀人未滿」時，某一次他因為聚會跟朋友產生小小摩擦，他站在路邊跟朋友溝通、道歉，整個過程大約半小時，但當時還在曖昧期的太太一直站在旁邊默默等待，等他跟朋友協調完後才上前詢問原因，讓他直呼「很貼心」，也就是在這個時候讓他有了「想跟這個人一直走下去的念頭」。

▲黃冠智罕見分享感情生活細節。（圖／記者林敬旻攝）

先前，黃冠智在採訪中透露太太指定想要去馬爾地夫度蜜月，目前小倆口已結婚一年多，他苦惱地表示「都結婚這麼久了，不趕快去好像會對不起老婆，希望明年可以順利出發」，而談到老婆他滿臉都是幸福笑容，直呼「老婆真的很旺夫」，婚後讓他幸運地作品一部接一部拍。

▲黃冠智罕見分享感情生活細節。（圖／記者林敬旻攝）

被問及小孩話題，黃冠智透露太太希望先有房子再有小孩，所以遲遲還沒開始備孕，就算有計劃也還沒開始執行，現在就是忙著拍戲，有了錢之後再購入房子，把小孩的計畫放在後面一點的順位，但他也笑說拍戲空檔有前輩演員建議「趁年輕有小孩，才有體力照顧」，讓他左右為難笑說「可能要回家跟太太討論一下」。

▲黃冠智希望可以趕快帶老婆去蜜月旅行。（圖／影一製作所提供）