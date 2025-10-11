台語界鄧紫棋是她！　嫁大8歲拆除界歌王…震撼合體出道

記者蔡琛儀／台北報導

「拆除界歌王」黑鷹與被封為「台語鄧紫棋」的嬌妻芷琦首度合體出道，推出夫妻檔單曲〈舊情永難忘〉，同樣身上都有帥氣刺青的夫妻倆坦言：「刺青真的會上癮」，表示因此更有特色，「大家一看到刺青就知道是我們！」商演邀約也暴增。

▲ 黑鷹、芷琦夫妻檔合體出道推出新歌〈舊情永難忘〉。（圖／黑鷹x芷琦提供）

芷琦的舅舅和黑鷹的弟弟是同學，相差8歲的兩人因此在黑鷹生日派對上認識，芷琦笑虧：「第一次看到他覺得他很老！」但黑鷹僅花十幾天就得到芳心，至今已結婚五年。

由於黑鷹的爸爸是辦桌師傅，他從小耳濡目染學會好手藝，芷琦笑說：「第一次吃他煮的飯就覺得這男人可以嫁！」婚後至今仍被寵上天，「他吃飯都會幫我剝蝦、盛湯。」

▲ 黑鷹、芷琦結婚5年。（圖／黑鷹x芷琦提供）

黑鷹本業是拆除與老屋翻新工程老闆，創業五年從學徒做起，他笑說：「有次在鷹架上中暑，整個人暈掉摔下來，還好只有一層樓，不然就真的…」一路打拼不容易，老婆也陪著他度過難關，「剛開始創業時，她幫我搬了一百多包廢土，從四樓一包一包扛下來，真的很辛苦！」他感性說：「那時候她可以不用這麼累，但她願意陪我一起。」童年生活都不算美滿的他們，也更珍惜家庭與彼此。