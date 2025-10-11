ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
2025高雄電影節破紀錄！近百國際貴賓、百位台灣影人齊聚　黃秋生帥氣現身

記者蕭采薇／高雄報導

2025高雄電影節於10日舉辦「星光大道與開幕典禮」，由演員徐鈞浩與DJ JoJo聯袂主持，熱鬧揭開序幕。「高雄電影節」邁入第25屆，規模再度擴大，近百組國際貴賓與超過百位台灣影人齊聚港都，影迷尖叫歡呼不斷，為這場年度影視盛會增添耀眼光彩。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《不赦之罪》譚善言、林善、黃秋生。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」紅毯，《不赦之罪》譚善言、林善、黃秋生。（圖／高雄電影節提供）

高雄市長陳其邁於開幕典禮致詞時表示，剛在後台遇見影帝黃秋生，仍令人印象停留在「人肉叉燒包」時期的經典形象，如今依舊神采奕奕，且持續提攜後輩、為影視與舞台劇產業不斷付出，特別感謝他再度蒞臨高雄。這次也特別帶來了他的新作品《不赦之罪》，與兩位新銳導演林善、譚善揚親自蒞臨，與高雄影迷見面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年適逢高雄電影節25週年，作為由城市主辦的影展，高雄市政府以實際行動支持影視產業，推動「高雄拍」、「高雄人」、「高雄劇」等單元，並與眾多影人共同打拼。陳其邁也分享，剛看到《南方時光》預告片中幾幕畫面，相信對生活在高雄的人來說特別有感。

▲高雄電影節開幕式，典禮主持人（左起）JOJO、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」開幕典禮主持人（左起）DJ JoJo、徐鈞浩。（圖／高雄電影節提供）

陳其邁認同主持人所說的「電影來自於土地，電影來自於人民」，他強調自己喜歡觀賞台灣影視作品，因為其中蘊含深厚的人性關懷。今年影展以「極度免疫」為題，在恐懼之中探索人與人之間的互動與反應，感謝節目總監、文化局以及國影中心共同合作，為時代留下珍貴紀錄。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《南方時光》曹仕翰導演與市長陳其邁。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」紅毯，《南方時光》曹仕翰導演與高雄市長陳其邁。（圖／高雄電影節提供）

同時，他也肯定高雄在沉浸式影像上的突破，特別提及導演陳芯宜的《雲在兩千米》榮獲威尼斯影展「最佳沉浸體驗大獎」，展現台灣影人的能量。陳其邁表示，隨著科技持續發展，影視產業將有更多新技術引入，更重要的是有更多人才投入其中，讓觀眾看見更加多元與豐富的作品。最後他強調，高雄電影節是屬於全體市民的榮耀，也感謝所有影人朋友齊聚港都，期盼大家盡情享受影展時光。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《左撇子女孩》演員夏騰宏、葉子綺、馬士媛、導演鄒時擎。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」紅毯，《左撇子女孩》演員夏騰宏、葉子綺、馬士媛、導演鄒時擎。（圖／高雄電影節提供）

國際影人亦陸續現身紅毯，《遇見他，愛上他》導演金趙光壽、製片Dave Kim手牽手盛裝出席； 《魔女沒條件》導演小南敏也、製作人久保和明及男主角新原泰佑首度造訪雄影，新原泰佑一身黑色套裝帥氣現身，親切與現場觀眾打招呼，今有不少粉絲熱情到場應援，新原泰佑也鞠躬、開心揮手回應。 《有用的鬼》導演林金偉與演員萬洛．隆甘迦接續登場，萬洛今年憑精湛演技榮獲台北電影獎影帝，收穫不少粉絲，他也親切與大家揮手致意。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《魔女沒條件》演員新原泰佑。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」紅毯，《魔女沒條件》演員新原泰佑。（圖／高雄電影節提供）

臺灣原創職人劇《動物園》導演蘇文聖、製作人唐在揚率演員邵雨薇、王柏傑、李淳登上紅毯，帥哥美女組合引起尖叫聲；金馬影帝黃秋生與新作《不赦之罪》導演譚善揚、林善一同現身，黃秋生以黑色西裝配紳士帽帥氣亮相，一登場便成為鎂光燈焦點。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《不赦之罪》譚善言、林善、黃秋生。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」紅毯，《不赦之罪》黃秋生。（圖／高雄電影節提供）

今年雄影以《九龍大眾浪漫》和《左撇子女孩》作為雙開幕片，《九龍大眾浪漫》團隊率先登場，製作人有澤亮哉與演員吉岡里帆、水上恒司、曾少宗同台亮相。水上恒司更帶著新作《火喰鳥之鳴》於雄影進行國際首映，與「日本國民女神」吉岡里帆一同登場，現場觀眾紛紛拿起手機搶拍。《左撇子女孩》導演鄒時擎率領演員葉子綺、馬士媛、夏騰宏接續登場，9歲童星葉子綺的可愛模樣更萌翻全場。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《九龍大眾浪漫》曾少宗、吉岡里帆、水上恒司。（圖／高雄電影節提供）

▲2025「高雄電影節」紅毯，《九龍大眾浪漫》（左起）曾少宗、吉岡里帆、水上恒司。（圖／高雄電影節提供）

紅毯最後壓軸登場的，是高雄市長陳其邁與閉幕片《南方時光》導演曹仕翰。由高雄人出品的《南方時光》以高雄為主要取景地，今年入圍金馬獎最佳導演、最佳美術設計與最佳造型設計3項大獎，近期更入選西班牙聖賽巴斯提安國際影展與蘇黎世影展。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《有用的鬼》劇組（左起）導演林金偉、演員萬洛隆甘迦。（圖／高雄電影節提供）

▲《有用的鬼》劇組（左起）導演林金偉、演員萬洛隆甘迦。（圖／高雄電影節提供）

典禮最後，全體嘉賓登台進行「極度免疫」開幕啟動儀式。在這座自由的海味之城中盡情享受電影、感受影像的魅力，為2025高雄電影節揭開燦爛序章。典禮結束後，開幕酒會於高雄日航酒店盛大舉行，來自世界各地的影人齊聚一堂，延續紅毯與典禮的熱烈氛圍。

▲2025「高雄電影節」紅毯：《動物園》監製唐在揚、導演蘇文聖、邵雨薇、王柏傑、李淳。（圖／高雄電影節提供）

▲《動物園》監製唐在揚、導演蘇文聖、邵雨薇、王柏傑、李淳。（圖／高雄電影節提供）

TTXC 2025高雄電影節於10月10日至10月26日，在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。

 

