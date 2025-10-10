鮮肉男星16歲入圍金馬「卻消失9年」　為許哲珮罕見露面帥成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

許哲珮睽違四年推出新專輯《樹洞裡可以悲傷》，也宣布將於12月27日在北流SUB舉辦演唱會，許哲珮表示：「已經好久沒有辦專場，這次特別選在我最喜歡的聖誕節，希望能親眼見到好久不見的大家。」同時釋出由金馬導演林書宇執導的新歌〈此刻〉MV。

▲▼許哲珮〈此刻〉MV由導演林書宇執導，以及魏漢鼎（左2起)、米七偶、石知田（右）出演。（圖／雪人音樂提供）

新歌〈此刻〉靈感來自家庭VR影片，某天先生播放女兒還在學爬時的片段，畫面中她奮力朝著媽媽爬過來，讓許哲珮當場落淚，「那是我以為再也回不去的時刻，但VR讓當下成為永恆。」MV邀請石知田、魏漢鼎、米七偶演出，以同志伴侶的日常為切角。魏漢鼎11年前和詹懷雲出演電影《行動代號：孫中山》，隔年以16歲之姿入圍金馬新人獎，如今詹懷雲知名度大開，魏漢鼎則消失演藝圈9年，如今終於露面曝光近照。

林書宇以VR為敘事核心，描繪一對伴侶透過科技重拾愛的記憶，許哲珮看完作品後激動表示：「在拍攝現場參與，看著電影工作者們為我的音樂創造出的視覺魔幻，就已經非常感動！最後完成品，真的就是我心中對這首歌最初的期待：一首電影主題曲！」

▲▼石知田與魏漢鼎飾演同志伴侶。（圖／雪人音樂提供）

《樹洞裡可以悲傷》被視為是許哲珮最私密的作品，把黑洞般的情緒轉化成溫柔力量，她也預告演唱會上將把「樹洞」概念延伸為沉浸式演出，用音樂、燈光與視覺交織，療癒每個渴望被聽見的靈魂。門票15日中午點開賣，詳洽遠大售票系統。