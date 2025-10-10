快訊／《終極》五熊國慶日生了！「產後絕美一幕」全被拍 兒子超萌

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）2005年因演出《終極》系列打開知名度，2020年結婚5年後，2月終於傳出懷孕的好消息。更令粉絲驚喜的是，她10日平安生下了兒子，「歡迎雙十寶寶！」

▲剛生完小孩的五熊依然很美。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



照片中，可以看到五熊身穿粉色服裝、頭戴藍色手術帽，正躺在產房的病床上，臉上洋溢著幸福笑容。她親暱地貼近剛出生的兒子，寶寶裹著白色毛毯，小臉微微泛紅、雙眼仍緊閉，模樣十分可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五熊和老公、兒子的第一張合照超溫馨。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



鏡頭一拉遠，能看到五熊的老公也有進去陪產，一家三口的首次合照就此誕生。順利產子的她藏不住喜悅心情，「歡迎雙十寶寶！兒子生日快樂，母子均安」，馬上獲得大批粉絲的祝福。

▲▼五熊迎來第一個小孩。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



事實上，五熊當初懷孕7週就和粉絲分享好消息，「我每一天都在感受身體的變化～」，更不用說產檢時聽到寶寶的心跳聲，「感覺好奇妙～」，字裡行間都能感受到她成為新手媽媽的開心。